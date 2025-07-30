生死一瞬間！翁章梁嘉124縣道勘災　「路面突坍方」對比照曝

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導
受西南氣流豪雨影響，嘉義縣阿里山鄉、番路鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉今（30）日停止上班、停止上課。稍早嘉義縣長翁章梁前往番路鄉埔尾往大湖村嘉124縣道勘災，接受電視台訪問時一旁道路出現坍方，讓現場所有人員驚嚇撤離。
▲嘉124縣道坍方前後對比照。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）
翁章梁在臉書發文指出，近日連續強降雨造成嘉義縣山區多處道路中斷，在勘災途中，突然道路坍方，大家驚嚇撤離，感謝第一線工作人員及記者相當辛苦，也提醒大家務必注意安全。
翁章梁呼籲山區居民與民眾，非必要請避免外出，目前山區道路受損路段如下，縣府將持續掌握並全力搶通，也請大家多加留意最新交通資訊，確保行車與人身安全。
梅山鄉162甲線（往太平方向） 土石沖落無法行走、梅山鄉圳南村152道路 土石擋道、番路鄉131線約1K+500處大坍方、番路鄉嘉124線3K+500處 路面坍陷、竹崎鄉166線66.5K 道路積淹水、梅山鄉169線約2K 土石崩塌覆蓋道路、大埔鄉嘉129線33K+200 坍陷、大埔鄉嘉133線2K+800 坍陷、梅山鄉162甲27.5K 土石崩塌、竹崎鄉牛稠溪義仁吊橋 土石崩塌、竹崎鄉159甲線41K 土石坍塌道路中斷，目前都在搶通中。
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