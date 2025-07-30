豪雨炸嘉義！台3線大埔鄉巨石倒木擋路　阿里山鄉隧道旁驚見瀑布

▲嘉義縣大埔鄉台3線326.5公里處獲報有落石及樹木擋在路中。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

受西南氣流豪雨影響，嘉義縣阿里山鄉、番路鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉今（30）日停止上班、停止上課。大埔鄉台3線326.5公里處獲報有落石及樹木擋在路中；阿里山鄉縣道169線28.2K明隧道處，因雨勢過大形成瀑布無法通行，現場畫面也曝光。

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中央氣象署上午持續針對11縣市發布豪大雨特報，受西南氣流影響，易有短延時強降雨，今（30日）高雄市山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣山區、台南市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣地區及雲林縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨。

嘉義縣大埔鄉台3線326.5公里處獲報有落石及樹木擋在路中，造成道路雙向無法通行，警方即於現場擺設交通錐實施交通疏導管制，所幸當下均未有傷亡情事發生，經搶通中目前已可單向通車。

▲阿里山鄉縣道169線28.2K明隧道處。（圖／記者翁伊森翻攝）

因持續的豪大雨，阿里山鄉縣道169線28.2K明隧道處，因雨勢過大形成瀑布無法通行，目前已用交通錐封閉道路，以維用路人安全。山美大橋下游溪水暴漲，導致一輛怪手卡在溪流中。

▲山美大橋下游怪手卡在溪流中。（圖／記者翁伊森翻攝）

梅山鄉長林俊謀指出，縣道162號、縣道149號、縣道169號，因為強降雨的關係造成路面中斷，呼籲鄉親注意安全減少外出，如果有災損請盡快向鄉公所通報。