台積電嘉義廠防洪標準達百年等級　工地較低窪致淹水

▲翁章梁、蔡易餘會勘新埤大排滯洪池 盼提高防洪標準 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

短時間強降雨造成嘉義縣多處淹水災情，立委蔡易餘今30日召集嘉義縣政府、水利署、國科會、台糖等單位至新埤大排滯洪池會勘，針對鄰近嘉義科學園區、台積電等排水系統檢討，希望朝向百年滯洪標準設計，縣長翁章梁也到場關心。

蔡易餘表示，民眾看到台積電廠區工地淹水，對於嘉義未來發展可能產生恐慌，今天會勘向國科會初步確認，台積電本身防洪標準達到一百年等級，這次淹水主要發生在施工中的工地，施工時本來就會比較低窪，但等工程完成，以最高等級的防洪，相信不會再發生水患，至於嘉義科學園區也採取相同防洪標準，未來勢必足以防止大豪雨或颱風災害。

蔡易餘說，現在要加強的則是園區外圍，過去設計滯洪池、新埤排水堤防時嘉科尚未建設，當時採取十年防洪標準，以現今時空環境來看明顯不足，也拜託縣府未來一次拉高新埤排水及周遭支流整治標準，同步園區的百年等級。

翁章梁說，我們希望園區內、外防洪標準一致，提升至百年標準，縣府有規劃案與中央討論，昨天向行政院長卓榮泰及公共工程委員會主委陳金德討論報告，他們都認同這個發展方向，希望儘速核定，令嘉科未來順暢運作；嘉義台積電的地基拉高到13公尺，而一般平地在9公尺，已達百年防洪標準。

翁章梁也表示，從過去的治水方案裡面，嘉義縣很多逢水必淹的村莊已有一定程度的改善，或進而不再淹水，但現在多涉及短時間強降雨，超過原本的防洪頻率，縣府會繼續滾動式檢討工程問題，面對極端氣候威脅。