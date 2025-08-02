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台南安南區淹大水居民無奈　里長怒轟執政者：下游不整治害逆流

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南市安南區因為大雨持續淹水，新順里里長陳賈表示，從今天（2日）夜間3點多就開始淹水，早在蔡英文任職總統、賴清德還在當台南市長時，他們就建議這條大排水溝不能從上游做，必須從下游改善，再整流上面，但他們不聽，硬是先整流上游容易積水的地方，結果排到下游後水都排不出去，才會逆流成災。

▲▼台南安南區淹大水，民眾憤慨。（圖／記者林東良翻攝)

 ▲台南安南區淹大水。（圖／記者林東良翻攝) 

台南市安南區新順里里長陳賈表示，當地從夜間3點多就開始淹水，水最深淹到大腿，而早在蔡英文任職總統、賴清德還在當台南市長時，基層就建議這條大排水溝不能從上游做，必須從下游改善，再整流上面，但他們不聽，硬將上游容易做水災的地方，先整流排到下游，到現在下游水都排不出去，導致逆流。

台南市安南區新順里里長陳賈痛批，執政者不懂百姓淹水的痛苦，10幾年來因為治水工程，他們淹水一年比一年嚴重，但不管怎麼陳情，都沒有改善。

▲▼台南安南區淹大水，民眾憤慨。（圖／記者林東良翻攝)

▲里長陳賈怒批政府工程只疏導上游，卻導致下游洪水逆流。（圖／記者林東良翻攝)

安南區嚴重淹水，有居民住家1樓進水，家具全泡在泥水裡。居民表示，這裡頭一次淹成這樣，他認為是因為附近大排水溝上下游排水量「上面大、下面小」導致淹水，「不知道工程怎麼做的」、「頭殼壞掉」、「越做越嚴重」，表情相當無奈。

▲▼台南安南區淹大水，民眾憤慨。（圖／記者林東良翻攝)

▲居民家泡在泥水中。（圖／記者林東良翻攝)

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