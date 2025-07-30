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沒持刀傷人、批警察爛！凌威威現身喊冤　八德警駁斥

記者沈繼昌／桃園報導

「酒國名花」凌威威（本名謝伊琪）本月22日協助友人向莊姓男子催討債務，但過程中遭指控持美工刀要脅莊男，桃園八德警方當場依現行犯將她當場拘捕，依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後已10萬元具保，並限制住居；謝女今（30）日上午現身受訪時再度喊冤，辯稱自己未曾傷人，莊男傷勢是自殘所致。八德警方隨後駁斥，全案偵辦均依法規程序辦理。

▲舊名「凌葳威」日前涉及殺人未遂，遭警方以現行犯移送桃檢偵辦，今天上午現身受訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲凌威威日前涉及殺人未遂，遭警方以現行犯移送桃檢偵辦，今天上午現身受訪。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲舊名「凌葳威」女子謝伊琪今天上午穿著碎花洋裝現身受訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

凌威威遭指控於22日持美工刀割傷莊姓男子，還將莊男自台中市強行帶往桃園，莊趁機偷傳定位向友人求救，桃園市八德警分局據報到場處理，當場依現行犯將凌威威拘捕，全案依殺人未遂罪嫌移送桃檢偵辦，桃檢漏夜複訊後以10萬元具保候傳，並限制住居。

凌威威今天上午11時許現身受訪，指控八德警方員警辦案失職，強調自己未曾傷人，莊男之傷勢是其自殘所致。她說，受到鍾姓男性友人委託，於22日向莊男索討52萬8千元債務，當天在台中市約出莊男碰面，莊男與廖姓女子自行上了她的車。

凌威威希望莊男還款，但莊卻藉故推託，遲遲不願匯錢，她拿出隨身攜帶的美工刀作勢要求莊男匯款，未料莊男卻趁勢奪走美工刀，朝自己身上亂割，也割傷廖姓女友。凌威威強調，自己絕未傷人。

▲凌威威今天上午現身受訪時極力喊冤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

凌威威並批評警方處理案件方式，「從未見過這麼爛的警察」，強調自己全程僅是持刀自保，絕無任何傷人行為，並指控警方藉故沒收其手機根本依法無據。

八德警分局則駁斥，警方於22日依法偵辦莊男遭妨害自由案，當天下午6時許將謝女等3人依現行犯逮捕帶警局偵辦，並於23日下午依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦；扣留手機部份是為釐清案情及雙方通聯內容，並非無據沒收；至於凌威威所述，警方偵辦過程均依規定程序辦理。

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