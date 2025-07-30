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社會 社會焦點 保障人權

工人屋樑施工不慎摔落喪命　「未使用防護措施」雇主被起訴

▲賴姓工人去年7月在桃園市大溪區某處廠房工地屋樑施工時，不慎自2.8公尺鋼樑摔落地面傷重不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲賴姓工人去年7月在大溪某處廠房工地施工時，不慎摔落地面傷重不治。上圖為桃園地院。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區賴姓工人去年7月在某處倉庫廠房工地進行外牆屋頂烤漆鋼浪板工程施工時，不慎自2.8公尺鋼樑摔落地面，導致頭部外傷、顱骨骨折併顱內出血等傷害，經送醫急救仍宣告不治，吳姓雇主經市府勞檢處查出有疏於督導未穿戴安全防護措施等過失；桃園地檢署根據市府勞檢處報告與相驗死亡原因確認犯行明確，偵結依違反職業安全衛生法之過失致死罪嫌起訴，另吳姓雇主事後已與告訴人達成和解，建請法院審酌量處適當之刑。

檢警調查，55歲的吳姓雇主於2023年3月間承攬位於大溪區三層段某處倉庫廠房新建工程之承包廠商，去年7月11日雇請賴姓工人進行廠房外牆屋頂烤漆鋼浪板封板工程，當天上午10時30分許，賴姓工人施工時因未確實使用安全帶、安全帽等個人防護具，不慎自2.8公尺高之鋼樑上墜落至地板，導致頭部外傷、顱骨骨折併顱內出血等傷害，經送醫急救後仍於中午12時許，因中樞神經休克死亡，案經賴姓工人家屬訴請檢警偵辦。

桃檢複訊時，吳姓雇主坦承犯行不諱，經廠方工地證人指證歷歷，警方提供刑案現場照片、國軍桃園總醫院診斷證明書、相驗報告及桃園市勞動檢查處報告等佐證，足認被告犯行堪以認定；檢方認為，被告係犯違反職業安全衛生法之過失致死等罪嫌起訴，此外，被告於本案事故發生後已與告訴人達成和解，有市府勞資爭議調解紀錄確認，檢方建請法院審酌量處適當之刑。

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