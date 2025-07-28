凌威威遭「現行犯逮捕」！雙手上銬殺人未遂移送　10萬交保限制住居

▲凌威威日前遭警方以殺人未遂罪嫌移送。（圖／翻攝自臉書／謝伊琪）

記者楊熾興、戴若涵／桃園報導

「酒國名花」凌威威（舊名：凌葳威）22日協助2友人向一名莊姓男子討52萬8千元的債務，3人將莊男從台中押上車帶回桃園，警方獲報到場發現，莊男身上有多處刀傷，當場將人依照現行犯逮捕，並依照殺人未遂罪移送桃園地檢署偵辦。

八德分局指出，22日下午6時接獲民眾報案，在八德區新興路發生糾紛，隨即派員趕赴現場處理，抵達後發現，莊男雙手有多處刀傷，趕緊將人送醫急救。

據了解，凌威威22日協助2名男姓友人前往台中向莊男索討52萬8千元債務，過程中爆發爭執，3人便將莊男押上車，一路從台中返回桃園。莊男見寡不敵眾，趁隙通知友人，並要求其友人代為報案。

而八德分局隨即通知轄區警方出動救援，當天傍晚6時許依照現行犯將凌等3人上銬逮捕，晚上7時左右將人帶回廣興派出所，留置一晚後，詢後依照妨害自由、傷害、殺人未遂等罪嫌，於23日移送桃園地檢署偵辦。

凌威威經桃檢複訊過後以10萬元交保，並限制住居。針對凌威威指控，2支手機遭警方扣留，警方強調，扣手機是為了釐清凌威威等人的討債動機及雙方通聯內容，至於全案詳細案發原因及經過，仍有待檢方進一步調查釐清。