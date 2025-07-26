惡弟討裝潢費「偷偷開鹽酸」潑兄...還拿刀追砍　判刑6年4月

記者許權毅／台中報導

台中一名張男與哥哥疑似有財務糾紛，竟預藏工業用鹽酸，朝哥哥、哥哥員工狂擠噴灑，甚至持菜刀追砍，導致哥哥重傷，張男被依殺人未遂起訴。台中地院今日依殺人未遂判處張男6年4月刑期。

▲▼台中一名張男持鹽酸噴灑哥哥，甚至持刀砍殺。（圖／民眾提供）



去年12月20日16時許，張男（71歲）帶著2瓶塑膠瓶裝的工業用鹽酸、刀子到哥哥（79歲）位在西區的住處兼店面，先打開鹽酸朝哥哥潑灑，再向無辜的李姓女員工（40歲）潑灑，李女眼睛遭潑中，痛得往後門逃跑，再向隔壁棟的保全求救，才躲過死劫，張兄還被菜刀瘋砍10多刀，全身是傷倒臥血泊。

▲張男當時預藏鹽酸在包包內，並且偷偷開啟後攻擊。（圖／民眾提供）



當時李姓女員工說，張男自稱跟哥哥是有80萬元的裝潢費用糾紛，沒有分得賣得後的利潤，但實際上根本沒有這筆錢，先前就曾經傷害過哥哥，沒想到在保護令到期前3天，張男突然又上門，哥哥認為「畢竟是弟弟」，且上門都算客氣，便讓張男進到店內，孰料演變成重大刑案。

監視器畫面拍下，張男上門時，手上就提著一袋不明物，哥哥沒多想，便同意讓弟弟進入店內，弟弟站在櫃台前，手就放在袋子內，默默將鹽酸瓶打開，突然朝哥哥、李女潑灑，且不肯罷休，還追向逃命的李女，並回頭朝哥哥猛噴鹽酸。

檢警追查，發現張男帶走鹽酸瓶，並往南投方向逃逸，隔日凌晨1時許，持拘票在中寮將人逮捕到案，依殺人未遂、傷害、家暴法等罪聲押獲准並起訴在案。

台中地院在6月中旬辯論終結，本月16日依殺人未遂等罪，判處張男6年4月刑期，可上訴。