超派鐵拳揍Toyz判6月被上訴　超哥出庭淡然：他的權利

記者黃哲民／台北報導

網紅超哥（本名黃伯超）經營餐廳，去年（2024年）1月被網紅Toyz（本名劉偉健）開直播批評不好吃，超哥涉當街打傷Toyz出氣，超哥認罪、一審被台北地院依傷害罪判刑6月、得易科罰金，正在台中監獄服刑的Toyz不服、上訴求重判，並於北院今（30日）開庭時以視訊參與程序，法官讓雙方再試行調解，不然下次將進入審理。

▲超哥（黃伯超）打傷Toyz（劉偉健）一審被判刑6月，Toyz上訴並視訊連線出庭喊判太輕，超哥30日表示上訴是對方的權利。（圖／記者黃哲民攝）

超哥開完庭表示打架本來就會嗆聲、不然要怎麼打架，對於Toyz上訴認為判太輕，超哥自稱沒什麼不高興、這是對方的權利，「謝謝大家關心！」至於是否續談和解，他表示：「反正提出來的條件合理，大家就來調解吧，如果沒有，就法律程序照走。」

▲Toyz遭超哥狠揍，頭部受傷縫了11多針，之後出席公益記者會，當場秀出頭部傷口。（圖／記者李毓康攝）

被問到先前因病開刀、現在身體狀況是否好一點，超哥笑出聲說已經半年、快一年前的事情，「當然好一點啊，不然現在還笑得出來，不然就坐輪椅來了。」

本案源於Toyz去年1月20日，到超哥當時在北市大安區延吉街經營的「超甲組海鮮·丼飯」吃晚餐，自詡「美食公道伯」的Toyz邊吃邊開直播，批店內醋飯難吃。

超哥不爽Toyz踢館賺流量，當晚9點多，在店外當著直播鏡頭前拉扯Toyz拳打腳踢，怒嗆「要殺死你，不是你死就是我死，如果你一天還在台灣，就別想活著」等語，超哥的員工林男在旁趁亂猛踹Toyz。

▲超哥打傷Toyz一審被判刑6月，30日出庭。（圖／記者黃哲民攝）

Toyz頭破血流、送醫縫合10多針，告超哥涉嫌殺人未遂，超哥到案被檢察官複訊後諭令交保5萬元，受訪說「對這種人，講什麼都講不通，我越講越氣憤，一時失慮，用了『超派鐵拳』揍了他一頓。」

檢方勘驗街道監視畫面與驗傷單，認定超哥無殺人犯意，起訴他與林男涉犯傷害、恐嚇等罪嫌，超哥2人認罪願賠償和解，但對於Toyz放話求償1億元沒協商空間，北院一審採簡易判決處刑程序，依傷害罪判超哥6月徒刑，林男2月徒刑，皆得易科罰金。

Toyz因另案販售大麻菸彈，被判刑4年2月定讞，去年5月間入獄服刑至今，他上訴二審主張超哥2人判太輕，仍由北院審理，今開庭時，Toyz透過監獄視訊參與程序，並委任律師出庭表示超哥2人專打頭、眼，揚言「不是你死就是我死」，且用力將他從人行道拖倒在柏油路上，超哥有碩士學歷，應知若猝然仰倒撞頭、會有生命危險，請求法官重判。

法官今開庭前安排雙方試行調解，但沒談成，超哥2人仍認罪願和解，法官諭知擇期再開庭，讓雙方仍有私下和解時間，下次開庭將進入審理，Toyz委任律師婉拒透露調解細節。據悉，實體審理時，Toyz應會被提訊到庭。