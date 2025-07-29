重刑犯保外就醫摩鐵性侵2賣淫女　「手戴佛珠」趴地落網畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

新竹監獄重刑犯江昱賢保外就醫期間，二度藏身桃園汽車旅館強盜性侵女子，由於引發民眾恐慌，龜山警分局今（29）日公布查緝畫面。警方是於6月22日凌晨2時許接獲報案，文化二路某汽車旅館有女子遭強盜財物案，調查犯嫌透過通訊軟體相約女子從事性交易，事後持刀脅迫強盜女子2萬1000元現金等財物後搭乘計程車逃逸，警方隨後掌握其行蹤於桃園區另一家汽車旅館查緝到案，確認他就是在新竹監獄服役，趁保外就醫機會落跑的要犯江昱賢。

▲在新竹監獄服刑並申請保外就醫重刑犯江昱賢上月21、22日藏身桃園連續強盜從事性交易女子，龜山警方今天公布查緝畫面。（圖／龜山警方提供）

龜山警方指出，警方於6月22日獲報後立即展開調查，調閱汽車旅館周遭監視器並通知鑑識人員到汽車旅館採證，比對鎖定犯嫌可能疑為保外就醫的犯嫌江昱賢，隨即報請桃園地檢署檢察官核發拘票，追查其落腳處，初步調查江嫌犯案後一度搭乘計程車至八德區某處，隨後掌握江嫌投宿於桃園區某汽車旅館，員警到場埋伏當場查緝江昱賢到案。

▲龜山警方公布保外就醫重刑犯江昱賢上月22日藏身桃園連續強盜從事性交易女子查緝畫面。（圖／龜山警方提供）

員警詢問江嫌是否為保外就醫同一人，江嫌坦承還強調有向新竹地檢署請假至7月3日，目前則和媽媽在桃園同住。龜山警方強調，從接獲報案至查緝到案，全部過程約21小時，警方迅速偵破展現積極作為與強力打擊不法決心，後續將持續釐清相關事證，全案則依強盜、性侵等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，江目前被收押在桃園看守所中。