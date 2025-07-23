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花蓮跆拳好手尾隨高中女性侵！電線勒頸想滅口　重判15年定讞

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲18歲男子性侵少女後，竟企圖殺人滅口。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

花蓮縣曾獲跆拳道金牌的陽姓男子，前年騎乘機車在路上時，尾隨一名17歲女高中生，假借問路，將少女拖到道路旁性侵得逞。陽男犯案後，持電線勒少女頸部，少女被勒到眼鼻流血，之後陽男更抓起地上磚頭猛力敲擊，少女哀求，陽男才饒過她一命。一二審均將陽男重判有期徒刑15年，全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

判決指出，案發時陽男為18歲，他高中時代曾經參加過花蓮縣的跆拳道比賽，奪取兩面金牌，但畢業後沒有繼續升學，投入職場工作。而本案案發於2023年4月間，傍晚19點多，陽男騎機車行經花蓮縣新城鄉附近，看到17歲的高中女生騎乘電動機車，心生歹念，騎車尾隨少女。陽男眼見時機成熟，騎車趕上少女，假意問路，趁少女停車時，隨即以手勒住少女頸部，將少女拖到草叢內性侵得逞。

陽男犯案後，要求少女騎上他的機車，假意說要帶少女到附近河邊清洗。2人到了附近河堤後，陽男要求少女先走下河堤，自己則從附近涵洞內找到一條電纜線，自後方勒住少女頸部。少女被勒到呼吸困難、暈眩、癱軟在地、眼鼻出血，陽男又抓起路旁的磚頭，打算敲擊少女。少女隨即苦苦哀求，陽男最後罷手。但又為免少女報警，陽男逼少女留下電話、家庭狀況、地址、學校等等資料。少女脫身後報警，警方循線逮捕陽男。檢方依照「加重強制性交」、「殺人未遂」等罪嫌，提起公訴。

法院審理時，陽男否認犯罪，辯稱當時勒頸只是要嚇嚇少女，也未拿起磚頭，是把磚頭拿開，並非要攻擊少女。法院根據少女的驗傷報告，以及其他相關客觀證據，認定陽男除了性侵有罪以外，也確實有殺害少女的故意，成立殺人未遂罪。兩罪合併判處有期徒刑15年。

案件上訴二審，高等法院花蓮分院也予以維持15年的刑度。全案再上訴最高法院，最高法院23日駁回上訴定讞。

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