西南氣流影響到明天清晨　下周二前南部仍有較大雨勢

▲未來6小時定量降水預報。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

西南氣流今天至明天清晨影響最劇烈，中南部及苗栗有大雨或豪雨，南部地區降雨時間長，中南部山區及近山區加上地形交互作用有較長時間降雨。明天白天降雨減緩，但下周二前南部地區仍有較大雨勢。

中央氣象署預報員朱美霖指出，今天竹節草颱風位於北方海面，下午逐漸登陸浙江、上海，使低壓帶南側強西南風影響中南部，今天至明天清晨影響最顯著，今天累積雨量在高雄近山區有469毫米，嘉義、屏東及南投有超過300毫米，雲林有接近300毫米。

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朱美霖表示，今天南投、台中及高雄時雨量有接近80至100毫米，已發佈致災性大雷雨即時訊息，短時間顯著降雨可能有積淹水情形。今天早上8時到下午2時台中以南、台東、屏東雨量都有超過200毫米，高屏有300至450毫米。另外，高雄、屏東山區24小時都有達到超大豪雨等級。

她指出，今天下午至傍晚中南部近山區降雨持續，平地已略微緩和，但晚間受西南風輻合，平地降雨反而增多，凌晨至清晨降雨持續，苗栗以南有短延時局部大雨或豪雨。明天白天降雨減緩，南部仍有一波波雨勢。

另外，她也說，西南風影響，新竹、桃園、西南部沿海、蘭嶼、綠島及馬祖有平均風力6級、陣風8級；馬祖、西北部沿海、東半部、西南部、蘭嶼及綠島有2至3米浪高，提醒民眾留意。

▲氣象署持續針對中南部發布豪雨、大雨特報。（圖／氣象署提供）