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西南氣流最強時刻到！豪雨彈猛砸南台「整坨紫爆」　一路濕到下周

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署，下同）

記者閔文昱／台北報導

受到西南氣流與竹節草颱風外圍環流影響，今（29日）全台天氣持續不穩定，北部及高屏地區清晨已有明顯降雨，恆春車城一度出現時雨量高達76.5毫米。午後對流發展旺盛，中部南投等地局部時雨量也突破50毫米。中央氣象署指出，隨著竹節草逐步北上遠離，預估西南氣流水氣將再度增強，今夜起中南部地區降雨恐再擴大，南部須特別提防豪雨災情。

根據氣象署最新12小時定量降水預報，未來48小時南部與東南部降雨量顯著偏高，尤其雲林以南至屏東地區，恐有豪雨以上等級的強降雨出現。中央氣象署預報員趙竑表示，今天晚間至明天是西南氣流影響最為明顯的時間點，雲嘉及南部地區易有大雨或局部豪雨，尤其南部有局部豪雨等級以上之降雨，務必特別注意。

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▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，即便目前降雨未如預期猛烈，但南部雨勢呈現間歇性、大範圍發展的特徵，隨著颱風靠近中國華東並登陸，西南氣流將被持續往北推升，使雨勢延續時間更久、影響區域更廣。

氣象署預估，明天起至周六（8/2），西南風仍將持續帶來豐沛水氣，苗栗以南及東南部山區易有短時強降雨與局部豪雨，南部地區尤需嚴防坍方、土石流與溪水暴漲等災情；低窪地區則要注意積淹水現象。未來幾日北部及東部也不穩定，午後普遍有局部雷陣雨出現。各地氣溫方面，高溫普遍落在30至33度之間，東半部部分地區則可能再高一些，天氣悶熱。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

到了周日（8/3）至下周二（8/5）西南風增強，易有短延時強降雨，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率，尤其南部地區降雨較持續、明顯，而北部、東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周三（8/6）至下周五（8/8）西南風逐漸減弱，整體雨勢稍緩，但南部地區天氣仍然不穩定，偶有局部、短暫降雨的機率。

至於第9號颱風「柯羅莎」（KROSA），目前位置在台北東北東方約2160公里的海面上，預估路徑停滯不前、逐漸轉為滯留性移動，對台灣天氣無直接影響。但受整體低壓帶與西南風共同影響，未來至8月5日之前，南部仍須持續警戒強降雨與可能的致災性天氣。

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