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今天西南氣流影響最劇烈　「苗栗以南」豪大雨連下6天

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天到明天清晨是西南氣流影響最顯著的時候，苗栗以南都有豪雨等級以上降雨機率，且與台灣地形交互作用，山區及近山區要慎防長延時劇烈雨勢。明天白天西南風減弱，中南部地區仍有大雨及豪雨機率，但下周日西南風又會增強，到下周二前天氣仍不穩定。

中央氣象署預報員朱美霖表示，今、明天西南氣流影響，中南部有明顯降雨，今天到明天清晨影響最顯著，苗栗以南雨勢明顯，且與台灣地形交互作用，山區及近山區都有長延時劇烈雨勢，28日至今累積雨量在嘉義以南都有超過500毫米，台南將近600毫米，高屏將近700毫米，預計持續到明天清晨。 

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朱美霖指出，台灣附近處於大低壓帶，北方的竹節草颱風逐漸往西北移動，帶動台灣附近低壓帶及西南風強風區到台灣附近，帶來豐沛水氣，柯羅莎颱風則是位在較東側，未來一周都要留意不穩定天氣。

朱美霖指出，西南風強風軸目前在台灣附近南端，明、後天隨著竹節草颱風到大陸上空，西南風減弱，明天白天起降雨趨緩，但仍有大雨或豪雨機率。 

她表示，昨天累積雨量在台中、南投山區及嘉義以南都有顯著雨勢，北台灣受到外圍環流也有顯著雨勢，屏東恆春、高雄茂林都有超過200毫米雨量，24小時累積雨量在嘉義鹿草有將近500毫米。今天北部轉為多雲到晴，截至上午9時，日累積雨量在屏東春日及高雄桃源有將近300毫米，24小時累積雨量在高雄茂林有超過500毫米。

根據未來12小時定量降水預報，朱美霖表示，今天白天中南部降雨持續，北部及東半部多雲到晴午後有雷陣雨，今晚山區強降雨持續，明天白天西南風減弱，強降雨減緩，高屏仍有顯著雨勢，明晚中南部也有局部大雨或豪雨。

她指出，今天到明天清晨苗栗以南有大雨或豪雨，甚至有豪雨等級以上機率。周四到周六西南風減緩，嘉義以南仍有顯著雨勢。下周日至周一有下一波西南風增強，苗栗以南留意大雨或豪雨。

另外，她也提醒，西南風影響，今天大台北及縱谷沉降作用要留意局部35至36度高溫。 

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲12小時定量降水預報。（圖／氣象署提供）

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