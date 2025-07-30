學童脊椎老化！書包與低頭族是隱形殺手　醫曝3招護脊椎

▲林瑞祥醫師指出，青少年的骨骼仍處於成長階段，若長期姿勢不當，恐導致肌肉失衡與脊椎變形，甚至影響呼吸與內臟功能。（圖／花蓮醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每逢開學季，常可見小學生背著沉重書包，在上學或放學途中步履蹣跚。有些學童的書包高過頭頂、低垂至臀部，走路時身體前傾，彷彿在攀登山路。另一方面，隨著3C產品使用日益頻繁，許多孩子課餘時間長時間低頭使用手機或平板，導致「科技頸」（text neck）問題日趨嚴重，對仍在發育階段的頸椎與脊椎造成潛在傷害。

根據教育部統計，國小學生每日書包平均重量由低年級到高年級分別為3.45公斤、4.56公斤及5.48公斤，普遍超出建議標準，即「體重的八分之一」。此外，學童長時間使用3C產品所產生的頸部前傾姿勢，也讓頸椎承受過重壓力。

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專家指出，當頸部前傾超過30度時，頸椎需負擔近18公斤的壓力，相當於「脖子上背著一位六歲孩童」。在臨床觀察中，越來越多學齡兒童因姿勢不良而求診。

衛生福利部花蓮醫院復健科林瑞祥醫師指出，青少年的骨骼仍處於成長階段，若長期姿勢不當，恐導致肌肉失衡與脊椎變形，甚至可能進一步影響呼吸與內臟功能。他說：「我們常見學童在低頭滑手機、閱讀或寫作業時，

出現頭部前伸、肩膀內縮的姿勢，加上背負過重書包，使頸背長期處於代償壓力之中。」林醫師提醒，這些問題若未及時改善，不僅恐導致慢性疼痛，也可能影響未來的姿勢穩定與生活品質。

▲專家提醒3項姿勢保健落實脊椎照護。

針對此一現象，林瑞祥醫師進一步提出三項姿勢保健建議，提醒家長與學童從日常生活中落實脊椎照護：

1. 正確背包方式：書包重量應控制在體重的八分之一以內，選擇雙肩背包，並調整背帶使書包緊貼背部、底部落在腰部附近，避免造成駝背或身體後仰。

2. 3C產品使用原則：螢幕應抬高至與視線齊平，避免長時間低頭操作。建議每30分鐘休息一次，起身活動或進行簡易伸展操。

3. 良好坐姿習慣：保持背部挺直、雙腳平放地面，使用符合身高的桌椅，避免過高或過低影響脊椎負擔。

林瑞祥醫師也提醒家長，應密切觀察孩子的日常活動與姿勢習慣，鼓勵多參與戶外活動、加強核心與背部肌群訓練，以提升脊椎穩定度。若發現孩子有持續性肩頸不適、頭痛或姿勢歪斜等情形，應及早就醫評估，接受適當的物理治療介入。

「書包雖小，姿勢卻大有學問。」林醫師強調，學童的脊椎健康需要家庭與學校共同關注，更需要社會整體對姿勢教育的重視。「健康從小紮根，正確的姿勢就是孩子一生脊椎健康最好的保護傘。」