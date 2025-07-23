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這8個日常小動作壞習慣　正悄悄偷走你的青春

▲▼生活,老化,日常,習慣。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲年輕不只是外表，更是每天的選擇。改掉一些壞習慣，就能讓自己從裡到外都亮起來（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

我們都希望自己能盡可能保持年輕，不只是外表，內在也一樣。但在忙碌的日常生活中，我們常常沒發現，自己養成了一些悄悄偷走活力、好心情和神采的習慣。而且，這些不僅僅與保養或飲食有關。從思考方式到每天做的選擇，許多小細節都會默默加速老化。國外網站《Bright Side》文章列出8個可能造成老化的「壞習慣」，如果想留住年輕，不妨可以參考看看。

1、跟吸管說再見

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塑膠吸管不僅傷害環境，對外貌也有壞處。根據醫師Joseph Cruise指出，長期用吸管喝飲料會讓嘴唇周圍出現表情紋。解決方法很簡單：直接用杯子喝，而且最好選無糖飲品。

▲▼生活,老化,日常,習慣。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、駝背與糟糕的肢體語言

你是否常駝背、雙手抱胸、低頭走路？這些姿勢都會讓你看起來比實際年齡更老。即便什麼都不說，你的身體會替你「說話」。相反的，抬頭挺胸、自在自信地移動，會給人滿滿的活力感，也讓人看起來更年輕。如果能與自己心裡的「年輕感」連結，等於是免費幫自己做了個提拉術。

▲▼生活,老化,日常,習慣。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、藍光是睡眠的敵人

晚上睡前滑手機幾乎成了大家的習慣；但螢幕發出的藍光會干擾褪黑激素的分泌，使人難以入睡。結果不只是失眠，還可能產生暗沉膚色、眼袋、疲勞感，甚至體重增加、情緒低落。如果想看起來更有精神，睡前一小時就把電子產品收起來，讓身體有機會好好修復。

▲▼生活,老化,日常,習慣。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、僵硬的動作＝看起來老10歲

不需要跑馬拉松也能看起來充滿活力。但如果你走路像全身痠痛、慢吞吞又僵硬，周遭的人就會覺得你老態龍鍾。早晨簡單伸展、散步，或是做點輕運動，都能讓你的身姿更挺拔、充滿朝氣。

▲▼生活,老化,日常,習慣。（圖／取自免費圖庫pexels）

5、美麗需要防曬

如果你覺得只有去海邊才需要防曬，那就錯了。醫師Jacob Steiger提醒，陽光是年輕肌膚的頭號敵人；即使是陰天，紫外線一樣會悄悄傷害你的肌膚。每天早上，在化妝前，先擦上一層至少SPF30的防曬霜，這個小動作真的很有效。

▲▼生活,老化,日常,習慣。（圖／取自免費圖庫pexels）

6、便宜的枕套容易長細紋

每晚，你的臉大約有7至8小時貼著枕頭，如果用的是材質差的枕套，皮膚就會受罪，出現摺痕、甚至演變成細紋。醫師 David Greuner解釋，棉質枕套會讓肌膚無法自然滑動，容易出現摺痕、鬆弛。與其花大錢買保養品，不如一次投資一個高品質的枕套，讓肌膚更清爽。

▲▼生活,老化,日常,習慣。（圖／取自免費圖庫pexels）

7、補水不能少

一篇刊登在科學期刊的研究發現，喝礦泉水愈多，皮膚就愈感謝你。礦物質水不僅幫助維持水分平衡，還能顯著改善肌膚結構。這可是讓你看起來清新又有光采的好幫手。

▲▼生活,老化,日常,習慣。（圖／取自免費圖庫pexels）

8、「科技駝背」正在偷走年輕

老人家常有的駝背，現在因為長時間用筆電和手機，也開始在年輕人身上出現。醫師David A. Shapiro把這叫做「科技頸」：低頭、圓背，最後演變成健康問題；這不只是姿勢問題，還會傷害脊椎、提高關節炎風險。現在開始注意姿勢，總比以後治療後果來得好。

▲▼生活,老化,日常,習慣。（圖／取自免費圖庫pexels）

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