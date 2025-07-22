從照護到創生！　嘉藥USR跨海走訪日本借鏡永續社區實踐

▲嘉藥USR團隊走訪愛媛「wecare重信」照護機構，體驗復健器材與智慧照護設備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學USR計畫團隊日前展開為期數日的日本交流之旅，實地走訪愛媛縣與岡山縣等地，聚焦「高齡照護」與「地方創生」雙主軸，深化跨國實務連結與師生國際視野。

此次交流由嘉藥副研發長陳師瑩與高齡福祉養生管理系副教授龔玉齡率隊，攜手成功大學與嘉藥學生共5人，並邀集阿蓮里長黃靖娟、前高雄市社會局機要祕書潘怡璋與USR實踐夥伴馥禾企業公司共同參與。

首站抵達愛媛縣東溫市，團隊參訪當地知名照護機構「社會福祉法人喜久壽」，實地走訪旗下「wecare重信」、「wecare畑寺」及河原醫療福祉專門學校，深入體驗高齡者復健設備與智慧照護系統。機構以社群平台串聯在地農業、福祉與社區參與，打造出如家庭般溫暖的長照空間。日方強調「尊重長者意願」與「維持自理能力」的核心價值，為台灣團隊帶來不少啟發。

參與學生皆修習USR微學程「社區總體營造」課程，其中來自成功大學、年約22歲的龔姓學生表示，能親身觀摩日本完整照護流程，對於未來投身長照或社區規劃領域具有重要參考價值。嘉藥高齡福祉系學生則指出，台灣將於2025年正式邁入「超高齡社會」，65歲以上人口佔比將超過20%，這趟參訪有助於深化照護實務認識與職涯準備。

團隊也走訪岡山縣倉敷美觀地區與兵庫縣淡路島，探索日本地方創生策略實踐。倉敷透過歷史建築儲存與藝文導入，成功吸引青年返鄉創業，形塑兼具文化與生活的社區樣貌；淡路島則在政府與企業攜手下，導入建築師安藤忠雄設計理念，打造「淡路夢舞台」，實現生態、文化與觀光融合，轉型為具代表性的永續社區典範。

60歲的黃靖娟里長直言，地方創生不只是空間活化，更關乎資源整合與世代共融的價值實踐。她期盼能將日本經驗轉化應用於高雄阿蓮，推動社區照護與創生計畫雙軌並行，並與嘉藥持續深化策略合作。

副研發長陳師瑩強調，USR計畫不僅關注在地，也具備向世界學習與連結的潛力。嘉藥將持續拓展USR跨校與國際合作場域，串聯課程、社區與產業，培養具國際觀與在地行動力的照護專才，攜手打造高齡友善與永續發展相容的社會未來。