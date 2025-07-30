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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

空歡喜？花蓮議員提「普發5萬」通過　藍營轟：預算審查者不是發錢者

▲▼大罷免，傅崐萁前往吉安國中投票。（圖／記者陳家豪攝）

▲傅崐萁夫婦。（圖／記者陳家豪攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍白陣營在726罷免前，高喊政府財政狀況良好，有歲計賸餘應普發1萬現金「還稅於民」，而近期也有許多民眾呼籲，地方政府有歲計賸餘同樣能「還稅於民」、普發現金。花蓮議員胡仁順就提案普發5萬，且照案通過。花蓮議會國民黨團則痛批，不該「喊價式撒幣」，議員是預算審查者，不是發錢的人。綠委林楚茵今（30日）批評，國民黨買空賣空比詐騙更壞，罷免前傅崐萁說稅收超徵要「還稅於民」，罷免後議員提還稅於民居然被否決，傅氏夫妻演完戲就翻臉。

對於花蓮縣政府預算部份，胡仁順表示，花蓮縣政府去年超徵1億3594萬元，但縣府預算執行率差，竟有12年前的案子還沒執行完，根據審計報告指出：部分機關業務計劃實現率連年欠佳，且資本支出保留比率逾四成，部分計劃執行多年未完成，胡仁順坦言，對161億非常擔憂。有錢做不了、有錢花不掉，不會花就不要硬拿，中央給的161億＋超徵1億3594萬請花蓮縣政府還稅於民、普發縣民每人51698元。

胡仁順指出，年初提案的過程，第一、提案普發5萬：今年初提出縣府各種工作的執行能量不足，有錢花不了，161億應直接普發縣民。二月底我就在臨時會時提出提案，感謝鄭寶秀議員、林源富議員勇敢連署，本案隨即在議會照案通過。徐榛蔚縣府當時回應：因該案中央尚未公布施行，且沒有得到分配數額，無具體財源可供相關收支評估及規劃。但隨著罷免案升溫，整個花蓮掛滿傅崐萁的「反罷免成功 花蓮每年多161億」看板，如今反罷免成功：花蓮人可以領中央1萬＋地方5萬共6萬。

花蓮縣議會國民黨團痛批，指出該提案未經財務評估，且縣議員本身並無預算編列與發放權，呼籲民代應回歸理性務實，不應以「喊價式撒幣」博取政治聲量。

國民黨議會黨團表示，普發現金5萬元的主張「既無財源評估，也無長遠規劃」，根本是難以落實的政治標語。根據粗估，全縣約31萬人口，若每人發放5萬元，總經費將超過155億元，幾乎占去花蓮縣全年可支用預算的絕大部分，勢必排擠其他如公共建設、社福、醫療等必要支出，對地方發展將造成嚴重衝擊，「議員是預算審查者，不是發錢的人，胡議員明知無權執行，卻高調拋出空泛主張，是在愚弄選民。」

對於藍營說法，綠委林楚茵則批評，國民黨買空賣空比詐騙更壞，罷免前傅崐萁說中央稅收超徵要「還稅於民」普發一萬，罷免後花蓮議員提案要求稅收超徵的花蓮縣政府「還稅於民」普發現金，竟然遭到傅崐萁老婆徐榛蔚縣長否決！傅氏夫妻演完戲就翻臉。

林楚茵指出，同樣邏輯，台北市超徵34億、近年累計超徵539億，經估算，以北市250萬人口來算，每人至少可分得2萬元，要求蔣萬安「從善如流」，只是國民黨永遠只想從中央挖錢，為救罷免做功德，現在輪到民眾向地方政府要求「還稅於民」馬上翻臉不認人，從傅崐萁、蔣萬安、盧秀燕、侯友宜、張善政一幫國民黨縣市長的劣行比詐騙集團更可惡。 

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