　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免失敗有2首要戰犯！　游盈隆：沈伯洋還要被縱容到幾時？

▲▼沈伯洋 聯訪 大罷免相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

針對全台大罷免風暴，台灣民意基金會董事長游盈隆30日表示，民進黨立院黨團必須負最大的責任，因為民進黨立院黨團是大罷免風暴的起源，黨團總召柯建銘、立委沈伯洋是首要戰犯。他直呼，沈伯洋還要被縱容到幾時？

游盈隆表示，民進黨立委沈伯洋顯然不打算閉門思過，近期還將到處招兵買馬，繼續搞大罷免，同時要求民進黨撩更深，接管823第二波大罷免，儼然大罷免前線指揮官。

游盈隆說，他從不針對個人進行嚴詞批判，誠如昨天一位臉友所說。昨天寫「沈伯洋是民進黨之恥」，除了用重話提醒沈伯洋，更想喚醒已嚴重陷入「團體思考」(Groupthink)的民進黨權力核心。民進黨現在採取的「衝突導向」執政路線是不當的、錯誤的、過時的、注定失敗的。必須猛回頭，重回和解導向的執政方略，才能讓台灣重新回到正確的歷史發展道路。

游盈隆表示，30年前，他為民進黨提出一份「社會大和解」的完整論述，其中有兩段話，值得再提出來供大家參考，何謂衝突導向的運動策略？簡單地說，這種運動策略將政治競爭看做一場極端的「零和遊戲」，贏者全拿。

游盈隆指出，政治行動者之間的關係是一種「誰打倒誰」的關係，推到極端就是「勢不兩立」、「不共戴天」的關係。這種政治遊戲的本質是衝突，其過程自然是緊張且嚴重對立的。

游盈隆表示，和解導向運動的基本精神在凝聚島內一致對外的堅強共識。其出發點是肯定每一個島上住民及其子孫普遍的、不可剝奪的生存發展權利。在這樣的觀點下，政治競爭不再是極端的零和遊戲，或甚至可以是「非零和遊戲」。這種政治遊戲的本質是合作，過程是良性競爭，緊張但無嚴重的對立。

游盈隆說，哪一種執政方略與路線較好、較適當、較契合台灣整體利益？大家可以想一想。民進黨與大罷免的關係，已經發展成「你泥中有我，我泥中有你」的超緊密關係，任何試圖要撇清民進黨在大罷免大失敗的責任，都是徒勞無功的，只會被看破手腳。

游盈隆表示，這當中，民進黨立院黨團必須負最大的責任，因為民進黨立院黨團是大罷免風暴的起源，柯建銘、沈伯洋是首要戰犯，從犯還有一籮筐，族繁不及備載。而民進黨中央基本上是在半推半就下，被拖下水，平白惹了一身腥，但難免還是要被社會究責，在下次選舉付出慘痛代價。

最後，游盈隆表示，他要沉痛地說一句，大罷免是一個魯莽的、盲動的、不經大腦思考的政治行動，民進黨力挺大罷免是站在歷史錯誤的一邊，請停止愚弄我們無辜的、善良的、可親可愛的廣大民進黨支持者和台灣人民。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
海嘯波將如噴射機抵達　氣象署示警：往高處、內陸跑
獨／沈玉琳住院　消息人士：朝「肝炎、胰臟癌」方向診治
沈玉琳25年「每天抽2包菸」！女兒一句話戒了：怕等不到她婚禮
LIVE／俄8.8強震　第一波海嘯抵達日本
8.8強震引海嘯威脅美、菲！加州海灘急關閉　夏威夷警戒
海嘯將影響台灣　氣象署曝成因：2地不排除上升至警報
快訊／南投縣宣布「信義鄉」0930起停班停課
快訊／日氣象廳：北海道－和歌山17地「立刻逃難」
快訊／第一波海嘯抵達日本！　居民緊急避難
快訊／俄羅斯地震「上修8.8」！　10天已狂震400次
「同意、不同意」票數寫反　原因找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張凱鈞：台灣兵役陷信任危機　稱陳致中服役展現勇氣

空歡喜？花蓮議員提「普發5萬」通過　藍營轟：預算審查者不是發錢者

大罷免失敗有2首要戰犯！　游盈隆：沈伯洋還要被縱容到幾時？

大罷免失敗賴清德應負政治責任？　王金平：那個我不懂

藍委不滿大罷免開票「誤植」　中選會：可依程序請新北市選委會更正

京華城案檢察官升官！　吳宗憲質疑：北檢比較聽話嗎？

盧秀燕拜票簡訊爆造假　高市水利局「門號遭冒用」火速報警

許淑華喊「公投罷免都不同意」　南投縣府澄清：縣長贊成核三延役

市犬棕棕回收容所　綠議員「是安置不是棄養」網轟：玩文字遊戲

花蓮人能領「5+1萬」？議員提案普發現金通過　縣府回應了

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

朱孝天透露「F4有新專輯」　也可能有演唱會..根本劇透大師！

張凱鈞：台灣兵役陷信任危機　稱陳致中服役展現勇氣

空歡喜？花蓮議員提「普發5萬」通過　藍營轟：預算審查者不是發錢者

大罷免失敗有2首要戰犯！　游盈隆：沈伯洋還要被縱容到幾時？

大罷免失敗賴清德應負政治責任？　王金平：那個我不懂

藍委不滿大罷免開票「誤植」　中選會：可依程序請新北市選委會更正

京華城案檢察官升官！　吳宗憲質疑：北檢比較聽話嗎？

盧秀燕拜票簡訊爆造假　高市水利局「門號遭冒用」火速報警

許淑華喊「公投罷免都不同意」　南投縣府澄清：縣長贊成核三延役

市犬棕棕回收容所　綠議員「是安置不是棄養」網轟：玩文字遊戲

花蓮人能領「5+1萬」？議員提案普發現金通過　縣府回應了

陸委會慰問大陸暴雨　國台辦記者會「已讀不回」

李珠珢「8月僅出場3次」！粉絲傻眼炸鍋　經紀公司急曝真相

買威而鋼、開房間全由廠商買單　桃園最淫貪官二審判10年4月

用學校場地盈利？　簡奇陞曝真相「根本沒賺」：還掏錢捐100套球衣

海嘯波將如噴射機抵達東部　氣象署示警：往高處、內陸跑

勇士給2年4000萬合約遭庫明加拒絕　今夏補強計畫「卡死」成難題

媽媽產前發燒！男嬰出生5天「腸病毒重症併發敗血症」死亡

粿粿爆婚變！范姜彥豐轉發貼文「藏玄機」　疑感情不忠掀熱議

玩法沒極限！《咚奇剛蕉力全開》玩家靠「0香蕉」成功破關

張凱鈞：台灣兵役陷信任危機　稱陳致中服役展現勇氣

【高齡駕駛再釀禍】74歲嬤自撞號誌箱！ 滿臉血、車體狂冒白煙

政治熱門新聞

林德福揭新北1里誤植開票結果　向選委會反映卻被要求「自行舉證」

藍曾估罷免最慘3席　靠賴清德、青鳥成就0席

台中、桃園歲計賸餘高「可普發現金4萬」　綠委：迴力鏢又急又快

藍委不滿大罷免開票「誤植」　中選會：可依程序請新北市選委會更正

南投縣府澄清：縣長許淑華贊成核三延役

花蓮人能領5+1萬普發現金？縣府回應了

國民黨縣長喊823「公投罷免兩個不同意」　小草炸鍋出征

盧秀燕簡訊造假？高市水利局「門號遭冒用」報案

106億軍服採購案評委變得標商獨董　顧立雄：我們已經移送法辦

痛批沈伯洋民進黨之恥、該辭立委　游盈隆：戀棧只會羞辱賴清德智慧

中南部豪雨成災！賴清德宣布成立前進指揮所　卓榮泰加碼發救助金

陳揮文：大罷免大失敗有什麼好高興　這算是國民黨贏嗎？

市犬棕棕回收容所　綠議員：是安置不是棄養

花蓮縣府超徵+財劃法修正　他籲執行2月通過提案：普發5萬+1萬

更多熱門

相關新聞

大罷免失敗賴清德應負政治責任？　王金平發聲

大罷免失敗賴清德應負政治責任？　王金平發聲

726大罷免落幕，25案全部否決。傳出為了搶救最危險的國民黨立委葉元之，前立法院長王金平曾在罷免前致電新北市長侯友宜，王金平今（30日）笑說，「你們報導的不對」，他是和侯友宜碰到面，沒有打給他。至於是否認為民進黨主席、總統賴清德應負政治責任？王金平說，「那個我不懂」。而針對國民黨主席選舉，王金平表示，他不清楚有誰有意願，但如果台中市長盧秀燕要選，「我是支持她的」。

藍委不滿大罷免開票「誤植」　中選會：可依程序請新北市選委會更正

藍委不滿大罷免開票「誤植」　中選會：可依程序請新北市選委會更正

快訊／氣象署公布台灣各地海嘯影響時間　最高可能達1公尺

快訊／氣象署公布台灣各地海嘯影響時間　最高可能達1公尺

彭博：台美談判卡關　傳要求比照日本5500億投資

彭博：台美談判卡關　傳要求比照日本5500億投資

林家正遭運動家釋出　下一站備受關注

林家正遭運動家釋出　下一站備受關注

關鍵字：

政治民進黨大罷免游盈隆台灣

讀者迴響

熱門新聞

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

沈玉琳傳昏迷！疑因「爆性肝炎引發腦水腫」進加護病房

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」送醫　今昔外貌差很大

快訊／日本海嘯警報升級　浪高孔達3公尺

詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

即／日本「北海道到九州」發海嘯警報

撞球「正妹助教」加碼服務　撞球桌旁激戰6分鐘

快訊／氣象署公布台灣各地海嘯影響時間　最高可能達1公尺

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面