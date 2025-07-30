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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免失敗賴清德應負政治責任？　王金平：那個我不懂

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免落幕，25案全部否決。傳出為了搶救最危險的國民黨立委葉元之，前立法院長王金平曾在罷免前致電新北市長侯友宜，王金平今（30日）笑說，「你們報導的不對」，他是和侯友宜碰到面，沒有打給他。至於是否認為民進黨主席、總統賴清德應負政治責任？王金平說，「那個我不懂」。而針對國民黨主席選舉，王金平表示，他不清楚有誰有意願，但如果台中市長盧秀燕要選，「我是支持她的」。

▲▼前立法院長王金平。（圖／記者詹詠淇攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者詹詠淇攝）

前立法院長王金平今（30日）上午出席「PROTOTYPE：民主先生2.0數位李登輝」特展開幕記者會時，被問到是否看好台中市長盧秀燕選國民黨主席時表示，「我不知道，她有沒有要選我都不知道」。媒體追問，是否希望黨內新生代接手，台北市長蔣萬安也蠻被看好的？王金平說，他們有什麼人有意願我不知道，「對盧市長，我的立場已經很清楚，我沒有鼓勵她選，也沒有問她要不要選，如果她要參選，我是支持她的」。

而談及726大罷免結果是否符合預期，原先傳出曾致電新北市長侯友宜，要他加把勁，「應該就差這一席（葉元之）了」，王金平則說，「你們報導的不對，說我打電話給侯友宜市長，我沒有打給他，是和他碰到面」，身為這些委員老同事、老朋友，繼續留在立法院為國家、人民努力貢獻，這是大家共同的期待。

至於是否認為民進黨主席、總統賴清德需負政治責任？王金平說，「那個我不懂」。

 
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