盧秀燕拜票簡訊爆造假　高市水利局「門號遭冒用」火速報警

▲盧秀燕拜票簡訊截圖瘋傳，不料號碼竟被網友追出是高市水利局。（圖／記者白珈陽攝）

記者柯沛辰／綜合報導

有網友疑似造謠收到台中市長盧秀燕催票簡訊，截圖在社群上流傳，其他網友比對追查簡訊號碼來源，竟發現是高雄市水利局用來發送水利業務的簡訊號碼。對此，高雄水利局嚴正強調，不可能發送與業務無關簡訊，29日已報警完成筆錄，將追查並釐清事情真相。

有網友在Threads貼出截圖，稱在大罷免投票前夕收到盧秀燕拜票簡訊，內容寫著「盧秀燕拜託您！7/26風雨無阻票投『不同意罷免』搶救羅廷瑋立委，您不投票，會失去還稅於民一萬元、勞工5天假、虐童致死判死刑、軍人警察消防權益。」

其他網友質疑截圖真實性，根據簡訊號碼追查，竟發現是高雄市水利局電話號碼，也是高市政府機關共用的官方簡訊門號，氣得痛批青鳥又在造謠。

▼有網友PO出盧秀燕拜票簡訊截圖。（圖／翻攝自Threads）

有綠營網友相信簡訊截圖不假，認為高雄市水利局是委託電信公司發送簡訊，代表任何人均可向電信公司申請代發廣告，號碼並非水利局專屬。

不過，白營網友「貓繭」怒嗆青鳥別再「偷換概念」，「廣告簡訊平台確實是共用技術，但內容是誰寫的、誰下單、誰核可、誰讓它出現在政府門號上才是問題。」

「貓繭」指出，「政府簡訊門號不是匿名的 LINE 帳號，不是隨便誰都能租，它是需要機關核備、電信授權、內容登記、經費核銷，不是只要用『簡訊系統可以發廣告』這句話，就能把造謠洗得乾乾淨淨！用公務門號發出假資訊，扭曲政策內容的訊息，這叫造謠，不叫推廣！」

對此，高雄市水利局嚴正回應，水利局委託電信公司發送宣導水利、防災業務簡訊，如災變中心一級開設，只會單純作為公務使用，不可能發送與業務無關訊息，關於網傳造謠訊息，29日晚間已赴高市刑大完成報案及筆錄，以釐清事情真相。