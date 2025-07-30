　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕拜票簡訊爆造假　高市水利局「門號遭冒用」火速報警

▲盧秀燕。（圖／記者白珈陽攝）

▲盧秀燕拜票簡訊截圖瘋傳，不料號碼竟被網友追出是高市水利局。（圖／記者白珈陽攝）

記者柯沛辰／綜合報導

有網友疑似造謠收到台中市長盧秀燕催票簡訊，截圖在社群上流傳，其他網友比對追查簡訊號碼來源，竟發現是高雄市水利局用來發送水利業務的簡訊號碼。對此，高雄水利局嚴正強調，不可能發送與業務無關簡訊，29日已報警完成筆錄，將追查並釐清事情真相。

有網友在Threads貼出截圖，稱在大罷免投票前夕收到盧秀燕拜票簡訊，內容寫著「盧秀燕拜託您！7/26風雨無阻票投『不同意罷免』搶救羅廷瑋立委，您不投票，會失去還稅於民一萬元、勞工5天假、虐童致死判死刑、軍人警察消防權益。」

其他網友質疑截圖真實性，根據簡訊號碼追查，竟發現是高雄市水利局電話號碼，也是高市政府機關共用的官方簡訊門號，氣得痛批青鳥又在造謠。

▼有網友PO出盧秀燕拜票簡訊截圖。（圖／翻攝自Threads）

▲▼盧秀燕拜票簡訊爆造假　高市水利局「門號遭冒用」火速報警。（圖／翻攝自Threads）

有綠營網友相信簡訊截圖不假，認為高雄市水利局是委託電信公司發送簡訊，代表任何人均可向電信公司申請代發廣告，號碼並非水利局專屬。

不過，白營網友「貓繭」怒嗆青鳥別再「偷換概念」，「廣告簡訊平台確實是共用技術，但內容是誰寫的、誰下單、誰核可、誰讓它出現在政府門號上才是問題。」

「貓繭」指出，「政府簡訊門號不是匿名的 LINE 帳號，不是隨便誰都能租，它是需要機關核備、電信授權、內容登記、經費核銷，不是只要用『簡訊系統可以發廣告』這句話，就能把造謠洗得乾乾淨淨！用公務門號發出假資訊，扭曲政策內容的訊息，這叫造謠，不叫推廣！」

對此，高雄市水利局嚴正回應，水利局委託電信公司發送宣導水利、防災業務簡訊，如災變中心一級開設，只會單純作為公務使用，不可能發送與業務無關訊息，關於網傳造謠訊息，29日晚間已赴高市刑大完成報案及筆錄，以釐清事情真相。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈玉琳「病因曝光」！　下午掛急診後陷昏迷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盧秀燕拜票簡訊爆造假　高市水利局「門號遭冒用」火速報警

許淑華喊「公投罷免都不同意」　南投縣府澄清：縣長贊成核三延役

市犬棕棕回收容所　綠議員「是安置不是棄養」網轟：玩文字遊戲

花蓮人能領「5+1萬」？議員提案普發現金通過　縣府回應了

中南部豪雨成災！賴清德宣布成立前進指揮所　卓榮泰加碼發救助金

花蓮縣府超徵1億+財劃法多拿161億　他提案「普發5萬+1萬」通過

幕後／藍曾估罷免最慘3席、最好0席　賴清德與極端青鳥激出中間選民

公共工程金質獎報名8月1日起開跑　得獎享保證金減收50％優惠

槓上大老！遭林濁水酸極端疑神疑鬼　沈伯洋開嗆：前輩都不用求證？

喊賴清德「真的獨裁給他看」？　許淑華斥惡意造謠、斷章取義

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

朱孝天透露「F4有新專輯」　也可能有演唱會..根本劇透大師！

【小妹妹都比我厲害】只花30元輕輕鬆鬆夾到2個大抱枕！

【怕我出不來？】黃國昌挨告出庭！笑回支持者

盧秀燕拜票簡訊爆造假　高市水利局「門號遭冒用」火速報警

許淑華喊「公投罷免都不同意」　南投縣府澄清：縣長贊成核三延役

市犬棕棕回收容所　綠議員「是安置不是棄養」網轟：玩文字遊戲

花蓮人能領「5+1萬」？議員提案普發現金通過　縣府回應了

中南部豪雨成災！賴清德宣布成立前進指揮所　卓榮泰加碼發救助金

花蓮縣府超徵1億+財劃法多拿161億　他提案「普發5萬+1萬」通過

幕後／藍曾估罷免最慘3席、最好0席　賴清德與極端青鳥激出中間選民

公共工程金質獎報名8月1日起開跑　得獎享保證金減收50％優惠

槓上大老！遭林濁水酸極端疑神疑鬼　沈伯洋開嗆：前輩都不用求證？

喊賴清德「真的獨裁給他看」？　許淑華斥惡意造謠、斷章取義

HARD OFF首插旗南投第7間台灣分店　開幕吸排隊

2颱風+西南氣流「露出一抹冷笑」　柯羅莎恐登陸日本！隔6年首颱

英國下最後通牒！以色列若不停火「9月將承認巴勒斯坦國」

在家當「遊戲代練員」常被罵！他嘆「每月能賺12萬」：上班才對嗎

盧秀燕拜票簡訊爆造假　高市水利局「門號遭冒用」火速報警

美中達成共識！中方代表：暫停對等關稅、反制措施將延期

曾敬驊《我家的事》吃香蕉吃到吐！一家4口全入圍　演技怪物全家福現身

台大兒醫爆「主治醫輪值夜班」　衛福部長：新制度令人敬佩

日男來台觀光變「捷運癡漢」！手扶梯拍辣妹裙底遭逮　法院判決曝

48KG纖瘦OL便當僅吃一半！檢查才知「糖尿病前期」　營養師曝元凶

【小妹妹都比我厲害】只花30元輕輕鬆鬆夾到2個大抱枕！

政治熱門新聞

林德福揭新北1里誤植開票結果　向選委會反映卻被要求「自行舉證」

藍曾估罷免最慘3席　靠賴清德、青鳥成就0席

南投縣府澄清：縣長許淑華贊成核三延役

花蓮人能領5+1萬普發現金？縣府回應了

痛批沈伯洋民進黨之恥、該辭立委　游盈隆：戀棧只會羞辱賴清德智慧

國民黨縣長喊823「公投罷免兩個不同意」　小草炸鍋出征

花蓮縣府超徵+財劃法修正　他籲執行2月通過提案：普發5萬+1萬

中南部豪雨成災！賴清德宣布成立前進指揮所　卓榮泰加碼發救助金

槓上大老！遭林濁水酸極端疑神疑鬼　沈伯洋開嗆：前輩都不用求證？

106億軍服採購案評委變得標商獨董　顧立雄：我們已經移送法辦

市犬棕棕回收容所　綠議員：是安置不是棄養

台中、桃園歲計賸餘高「可普發現金4萬」　綠委：迴力鏢又急又快

陳揮文：大罷免大失敗有什麼好高興　這算是國民黨贏嗎？

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

更多熱門

相關新聞

高雄港晚間休旅車墜海！傷亡不明搜救中

高雄港晚間休旅車墜海！傷亡不明搜救中

高雄港70號碼頭29日晚間9點多發生休旅車墜海事件，一輛休旅車因不明原因墜入海中，目前傷亡不明，內政部消防署港務消防大隊高雄港隊接獲通報後，立即派遣6車19人前往現場展開搜救行動，港警同樣出動1車1艇共5人前往支援，目前搜救工作仍在進行當中，詳情仍待釐清。

花蓮縣府超徵+財劃法修正　他籲執行2月通過提案：普發5萬+1萬

花蓮縣府超徵+財劃法修正　他籲執行2月通過提案：普發5萬+1萬

豪雨停班日拆除巨型玻璃球　地標改推新案站上5字頭

豪雨停班日拆除巨型玻璃球　地標改推新案站上5字頭

藍曾估罷免最慘3席　靠賴清德、青鳥成就0席

藍曾估罷免最慘3席　靠賴清德、青鳥成就0席

雨彈一波波！高雄市區驚現「街頭水舞秀」

雨彈一波波！高雄市區驚現「街頭水舞秀」

關鍵字：

水利局高雄盧秀燕大罷免簡訊門號

讀者迴響

熱門新聞

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

沈玉琳傳昏迷！疑因「爆性肝炎引發腦水腫」進加護病房

詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況

沈玉琳驚傳住進加護病房

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

沈玉琳傳進加護病房！　電視台證實《11點熱吵店》停棚

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

LINE「17款免費貼圖」限時下載！GUCCI、蠟筆小新

沈玉琳傳住加護病房「潘若迪陪伴在側」

林德福揭新北1里誤植開票結果　向選委會反映卻被要求「自行舉證」

即／大樂透5.97億一注獨得　創近5年最高總獎金

日本鬼屋「半白骨屍」證實是台灣旅客！

快訊／加熱菸解禁！國健署有條件通過「2業者、14品項」

網美南非晨泳被屎水泡沫包圍　臉上殘留不明物體

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面