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雲嘉南又淹水！經濟部曬5圖卡喊「水退很快」...留言區戰翻了

▲嘉義淹水養豬場災情慘重，有豬農飼養的3500隻豬隻「剩不到100隻」。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義淹水災情慘重。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

受到低壓帶與西南氣流雙重影響，雲嘉南地區連日遭受劇烈豪雨侵襲，部分低窪地區傳出嚴重積淹水情形，引發社群對政府多年治水成效的質疑。面對外界批評「台南年年編列上百億治水預算卻屢屢淹水」，經濟部今（29日）發佈5張圖卡強調，雖面臨超越歷史紀錄的強降雨，但在前瞻基礎建設下，多處重點區域的淹水面積已明顯縮小、退水時間也大幅縮短。

經濟部舉例，台南後壁無米樂社區在2018年0823豪雨中，6小時降下232.5毫米雨量導致469公頃淹水，然而此次降雨更高達328毫米，淹水面積卻縮減至僅5.45公頃，減少高達98%；嘉義鹿草荷包嶼生態園區於2017年海棠颱風期間曾淹水16小時，這次在312毫米降雨下，僅4.5小時完成退水；其他如雲林水林鄉尖山元天宮、嘉義市忠孝路及雲林元長鄉山內村等地，也均顯示改善後的防洪韌性。

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▲雲嘉南豪雨再釀淹水，經濟部曬圖反擊質疑：水退快、面積大減。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

▲雲嘉南豪雨再釀淹水，經濟部曬圖反擊質疑：水退快、面積大減。（圖／翻攝自Facebook／經濟部，下同）

水利署補充，台南後壁區與嘉義六腳鄉本次6小時累積雨量皆突破過去25年至百年的重現期標準，遠超出區域排水原有保護能力，在此等極端條件下，若無治水建設強化，災情恐更加擴大。水利署指出，自2017年起嘉義與台南分別獲得超過百億元前瞻治水預算，用於強化排水系統、滯洪空間與流域治理等工作，確實有效降低水患風險。

▲雲嘉南豪雨再釀淹水，經濟部曬圖反擊質疑：水退快、面積大減。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

經濟部強調，極端氣候已成常態，政府將持續啟動系統化的「千億治水計畫」，並已備妥98部抽水機、防汛塊及沙包，以快速支援地方緊急應變，「治水不能保證不淹，但能縮小災情、加快復原」，也期望透過持續投資與建設，提升城鄉面對極端氣候的防災韌性，同時呼籲民眾務必隨時掌握氣象預報、水利署行動水情APP與防災資訊，做好自主防災準備，共同因應未來幾天仍可能出現的強降雨威脅。

▲雲嘉南豪雨再釀淹水，經濟部曬圖反擊質疑：水退快、面積大減。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

這番「水退得快」的說法並未完全獲得民眾買單，不少網友紛紛在經濟部臉書貼文下質疑，「圖文治國，怎麼不能放實境照上來呢？」、「可是我住的地方20年沒淹水第一次淹水又是怎麼回事」、「額，你要確定喔，災情嚴重欸」、「後壁多久退水阿~怎麼不說阿」，不過也有居民認為，「謝謝您們+1，我們住永康與安南區，淹水問題改善非常非常多，非常有感，很謝謝您們的努力」。

▲雲嘉南豪雨再釀淹水，經濟部曬圖反擊質疑：水退快、面積大減。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

▲雲嘉南豪雨再釀淹水，經濟部曬圖反擊質疑：水退快、面積大減。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

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