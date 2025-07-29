卓榮泰南下嘉縣勘災　總統賴清德視訊開會

▲▼ 卓榮泰院長嘉義縣勘災，總統賴清德視訊開會，中央地方協力推動系統化治水 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

0728水災重創嘉義縣，行政院長卓榮泰29日由水利署等相關單位陪同南下嘉義縣勘災，聽取縣府水利處簡報並慰問受災民眾。卓榮泰強調，中央與地方會協力推動系統化治水，改善淹水狀況。

嘉義縣接連遭受風水災，卓榮泰再度南下勘災，立委蔡易餘、張啟楷、王育敏、朴子市長吳品叡、水上鄉長林緗亭等人也都到場反映災民的心聲，以及亟需中央協助解決的治水事項。





水利處簡報指出，0728淹水主要集中在朴子市及六腳鄉，原因出自荷苞嶼排水及六腳排水因強降雨溢堤宣洩不及。

為降低致災，縣府研擬擴建滯洪池、加高堤防或加深河槽，六腳排水整治正進行瓶頸段拓寬及護岸新建，後續將提報未整治區域完成護岸工程。

南靖排水已提報瓶頸改善及護岸加高，預計9月決標；嘉義科學園區周邊規劃拆除出口閘門、設置滯洪池及抽水站，提升園區防護標準。

縣長翁章梁指出，短時間強降雨超過現有的排水設計容量，加上堤防高度不足，溢堤導致村落淹水，即使增派抽水機及人力，也要等到大排水位下降才能發揮作用，縣府將針對縣內3個重要排水系統爭取中央支持經費，也請中央增加預算，提高嘉科周邊治水防護標準。

卓榮泰表示，系統化治水以「逕流分擔、分流管制、在地治洪」為主軸，行政院政務委員陳金德主持「雲嘉南災後復建前進指揮所」，將整合內政部、經濟部和國防部資源，儘速協助地方復原。

卓榮泰強調，預算部分好處理，重要關鍵在於工法與進度，務必在汛期前完成相關工程，避免施工過程受豪雨影響。中央將協助受災戶及受損商家，陪同民眾度過困難。

午後中央召開0728豪雨應變中心視訊會議，由總統賴清德坐鎮，聆聽南部受災縣市的災情報告。翁章梁表示，昨天與今天積極前往淹水區域視察，調派相關機具盡速排除淹水，本次豪雨造成畜牧業損害約2000萬元，縣府將盡快提供資源協助畜牧農民清理。

賴清德表示，工程相關機關應與地方政府協調，積極協助重建工作，以具體行動幫助受災民眾。他強調，台灣天然災害頻繁，會要求行政院持續推動水利建設，降低氣候變遷對各地的影響。