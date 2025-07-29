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淹水救災不力　北韓祭出「嚴刑峻法」懲戒官員：最高判處死刑！

▲▼金正恩搭乘黑色大型休旅車前往勘災，水淹到車輪處。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩去年7月搭乘黑色大型休旅車前往勘災，水淹到車輪處。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球氣候變遷與極端異常氣候的影響，北韓（朝鮮）近年來在梅雨季時經常降下「極限暴雨」，去年7月更因破紀錄的降雨量導致鴨綠江沿岸淪為洪患重災區。對此，南韓研究機構發現，北韓除了在內閣新設部門應對天災，更透過制定災害防治法，懲戒應對災害不力的官員，最重可以處死刑。

根據《韓聯社》，南韓統一研究院今（29）日發表一份標題為「北韓危機應對體系的變化與新設『災害防止省』」，指出北韓於2022年8月制定《危機應對法》，針對在災難中應對不力的相關負責官員，大幅強化懲戒力道，最重可以將涉事官員判處死刑。

參與該研究的南韓北韓研究室長羅容宇（音譯）在報告書中證實，「北韓的法律針對涉事官員強化懲處力道，最重可以被判處死刑。」

報導指出，北韓過去5年來經歷包含梅雨季極限豪雨所造成的洪患，以及新冠肺炎疫情等，因此於2020年將《災害防止法》關於防疫的條目分離出來，另外制定《非常防疫法》，並於3年前開始修訂《危機對應法》，去年向北韓全國公開法律條文。

▲▼北韓今年7月在內閣成立「災害防止省」。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲北韓今年7月在內閣成立「災害防止省」。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

另外，北韓今年7月初也被發現，在內閣新設「災害防止省」。對此，羅容宇認為，「北韓當局為了能夠讓災害應對相關部門能夠快速制定與執行政策，才擴編相關組織。究竟政府是否能有效防治與應對災害，成為金正恩體制獲得居民支持的重大要素。」

南韓統一部本月4日指出，在北韓官媒《朝鮮中央電視台》3日針對梅雨季防災的報導畫面中，可以發現北韓在內閣新成立的機構「災害防止省」，報導甚至曝光該機構的辦公室。南韓統一部分析，該機構可能是由原本的國家非常災害委員會擴編而成。

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