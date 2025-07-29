台中首場KPOP拼盤！PSY打造大勢新女團、宣美、ZICO、2NE1都來了

▲PSY最新操刀女團Baby Don`t Cry將來台中參加拼盤演唱會，主辦單位今天召開記者會宣傳。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中首場K-Pop拼盤演唱會將在8月10日、於台灣體育運動大學登場，包括剛出道、由i-dle田小娟以及江南大叔PSY打造的大勢新女團Baby DON’T Cry，以及2NE1、Crush、Zico、SUNMI宣美等重量級卡司輪番上陣。女團Baby DON’T Cry今日也出席記者品嘗珍珠奶茶等。

針對這次活動K-Pop Masterz2025，台中市副市長鄭照新表示，KPM是由韓國發起的音樂節品牌，以韓國音樂文化為核心，包含舞台演出及粉絲互動（Fan Talk）模式，演唱會將長達四小時，台中作為台灣首站，不僅具有里程碑意義，也象徵市府打造「流行音樂重鎮」的決心。

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主辦單位寬寬整合行銷表示，KPM曾多次在不同國家和地區舉辦巡演，歷年來已到過菲律賓、泰國、日本等地，今年已官宣在曼谷、聖地牙哥、吉隆坡三地舉辦。

KPM首次在台灣舉辦，邀請陣容也很堅強，包括以單曲《Any Song》橫掃全球，掀起舞蹈挑戰熱潮、《SPOT!》再次刷新韓流話題高峰的韓國知名饒舌歌手「ZICO」；性感女神SUNMI宣美，曾經演唱過《鬼怪》、《沒關係，是愛情啊》等許多知名韓劇主題曲「CRUSH」、傳奇女團「2NE1」以及由i-dle田小娟以及江南大叔PSY操刀推出的大勢新女團Baby DON’T Cry等藝人，都將帶來精彩表演。