酷聖石「消毒水當飲用水」！客人喝下肚秒喊有問題...4人送急診

記者許權毅／台中報導

台中市一間酷聖石冰淇淋店（ColdStone）傳出離譜疏失，一名A男昨帶著兒子買冰內用，結果店員端上一杯水，A男一口喝下，卻感覺嚴重不適，立刻大喊「水有問題！」店員也嚐了一口水確認，結果發現是消毒用的次氯酸水，竟然被當成飲用水端給客人，還有2名客人桌上也有同樣的問題水。

▲台中一間酷聖石冰淇淋店，昨日竟把消毒水誤當飲用水提供給顧客。（圖／記者許權毅攝）



A男受訪指出，自己是酷聖石的常客，常常來購買冰淇淋，昨日帶著兒子來購買，看見有內用區，便選擇在店裡用餐，父子點了草莓口味，準備享用時，店員端上免費飲用水，A男正好因為口渴直接大口喝下。

▲▼店家以透明水壺來裝消毒水，上頭有用文字載明，疑似仍誤用。（圖／記者許權毅攝）



不料，A男喝下後，馬上感覺到水有異狀，大聲喊「店員！水有問題！水有問題！」急忙呼救，店員上前了解，並倒了水壺內的水來試飲，結果也發現不對勁，急忙通報119，現場還有2名客人疑似沒飲用，但也送醫觀察，總計3名顧客、1名店員被送急治療觀察。

A男說，在現場看到店員拍攝水壺，疑似就是消毒用的水，被當成飲用水，實在太誇張，該水杯為透明，水看上去也並無異狀，喝下去馬上感覺呼吸很痛，經過醫院檢查，還沒到需要洗胃的程度，但現在喉嚨沙啞疼痛。

▲▼受害者A男拿出發票、就醫證明佐證此事。（圖／A男提供）



A男認為，店家雖然有出面道歉，但是這件事根本就不該發生，這是嚴重的食安疏失，店家不該只道歉了事，不希望再有下一個受害者，目前僅說「誤飲」，至今完全沒有解釋為何發生此事。

記者實地前往事發的酷聖石了解，發現店家已經沒有提供內用飲用水，工作檯面上，就有一只大容量透明壺，上頭貼有「消毒水專用」，疑似就是裡頭液體不慎倒給顧客飲用。

實際致電給協助A男就醫的酷聖石代表，該窗口表明「正在休假中」需要詢問總公司。酷聖石總公司則說，正在了解中，會再對外說明。

▲針對此事，酷聖石尚未回應。（圖／記者許權毅攝）