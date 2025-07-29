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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中、桃園歲計賸餘高「可普發現金4萬」　綠委：迴力鏢又急又快

▲▼吳思瑤 聯訪 回應時事。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

726罷免國民黨大獲全勝，不少人猜測與普發現金1萬有關，國民黨主張，政府有歲計賸餘就該還稅於民。而如今網路上就出現許多圖卡，列出新北、桃園、台中等縣市超徵稅收，可以普發現金，以台中市府歲計賸餘額度，可普發4萬，台中市府則怒提告。對此，綠委吳思瑤今（29日）表示，國民黨人的回力鏢來得很快，選前喊普發選後變告發。鍾佳濱則指出，按照國民黨的邏輯，財政有豐腴就要普發現金，留給社會大眾衡量。

昨天網路開始出現「請台中市普發現金加碼發4萬」的各種哏圖，另外，包括蔣萬安、侯友宜、張善政等人，彰化縣長王惠美也被網友要求發3萬元現金。台中市政府昨發出新聞稿，指台中將普發4萬元，台中市府則怒嗆，已報警查辦，籲請民眾勿再轉傳，否則輕則罰鍰、重則觸法送辦。

對此，吳思瑤表示，國民黨人的回力鏢來得很快，選前喊普發選後變告發。選前國民黨一直說稅收超徵就要還稅於民，這是在野黨一直說的，現在迴力鏢又急又快，當初政院一直就預算、相關法規向社會說明，超徵或累積成歲計賸餘，都不必然只能普發現金，還有其他還債等等法定支出。

吳思瑤指出，但國民黨不聽就是不聽，他們認為只要是超徵稅收就要還稅於民，這種輿論操作是國民黨自己炒作，選前為了救罷免喊普發、選後要告發，現在民眾用你的魔法對付你，你卻告發，公民製作圖卡整理出，地方有相當高額超徵，上網都可以看到各縣市政府超徵狀況。

吳思瑤強調，國民黨當初說超徵要普發、還稅於民，現在就要好好回頭檢視，當初為何無視預算法規、操弄民粹，公民團體只是拿你們的魔法對付你們，遺憾盧秀燕用告發對付公民，誰才無視言論自由？兩相比較，國民黨應該要承擔，因為超徵就要還稅於民是你們說的，自己收拾。

綠委鍾佳濱則表示，如果說之前藍白國會多數通過普發現金是基於財政歲計賸餘，按照這個邏輯，很多直轄市有這樣的現象，民眾會覺得，按照一樣的邏輯，財政有豐腴就要普發現金，相關說法是按照這樣的邏輯傳播，至於這樣的比喻是否民眾會接受，留給社會大眾衡量。
 

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