中南部淹水停班課　台東關山成南部唯一募血據點

▲台東關山成南部唯一募血據點。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

受到鋒面影響，中南部多地近日降下豪大雨，造成嚴重淹水災情。嘉義縣、台南市、高雄市與屏東縣相繼宣布停班停課，連帶使原定多場捐血活動被迫取消。面對血庫告急，台東今日成為南部地區唯一如期舉辦民眾捐血的地點，一早便吸引大量旅客與民眾挽袖響應。

這場捐血活動於關山火車站前「山水居飯店」廣場舉辦，由東昱牧場、新乾坤米廠、山水居飯店、福茂木模工業社與關山防災宣導義消分隊聯合發起。台東捐血站出動捐血車進駐現場，並懸掛醒目的「缺血」布條，吸引經過的旅客主動加入捐血行列。天氣在上午轉晴，加上事前宣傳奏效，不到中午，全血募集量即突破50袋，為當前血荒略帶喘息空間。

台東捐血站站長江宜勳表示，台東地區每月用血需求約落在1400至1600袋之間，近來受天候不穩與連續假期影響，捐血量大幅下降，讓血庫陷入警戒狀態。他感謝地方企業與社團合力發起此次下鄉捐血行動，並指出包括成功、池上與關山等地居民踴躍參與，讓外界更加關注當前血荒問題。

活動現場不僅有海巡署東部分署招募人員到場協助捐血者進行健康檢查與資料填寫，也特別設計具有在地特色的紀念品致贈捐血者。主辦人羅心吟笑說，捐血禮中精心挑選「鳳梨」，象徵「旺來」，盼以好意頭呼籲更多人加入捐血行列，讓熱血行動持續旺起來。

台東縣議員陳宏宗也親臨現場支持，他感謝捐血站團隊不僅提供專業服務，還特別購買在地美食慰勞現場作業人員。他呼籲民眾將捐血養成習慣，不僅能助人救命，也有益身體健康，一舉數得。

儘管外縣市仍深陷災情與停擺陰霾，台東的這場熱血接力，在平凡早晨中照亮了醫療體系的另一道希望。