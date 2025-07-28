台東延平擬推小水力發電　打造全綠能韌性部落邁出關鍵一步

▲台東延平擬推小水力發電。（圖／記者楊晨東翻攝）



記者楊晨東／台東報導

為強化台東偏鄉在災後供電的自給自足能力，臺東縣政府積極評估再生能源於山區應用的可行性。財政及經濟發展處近日由處長章正文率團，偕同農業部農田水利署臺東管理處與技術顧問團隊，前往延平鄉公所進行拜會，與鄉長余光雄就小水力發電、公民電廠及智慧微電網建置等再生能源方案展開交流。

縣府表示，延平鄉地勢多山、水資源穩定，具備發展小水力發電的天然優勢。相較其他能源形式，小水力系統具備低碳排、低環境衝擊及高永續性的特點，若搭配微電網及儲能設備，不僅能提升災害時期的電力自主性，更可實現「不斷電部落」的目標，為打造具備綠電韌性的永續社區奠定基礎。

延平鄉公所對此計畫表達高度支持，並將啟動轄區內具潛力水源場址的盤點作業。後續將由縣府與中央機關協同展開技術與可行性評估，初步規劃採「公辦民營」（BOT）、公民電廠或其他創新合作機制推動，並確保在地居民有參與空間，落實永續能源與在地共榮的原則。

章正文處長指出，偏遠地區在颱風、地震等天然災害後，常面臨道路與電力中斷、台電搶修不易的困境。因此，台東縣政府持續探索分散式能源系統的可能性，結合小水力發電、儲能系統與智慧微電網，可望大幅降低輸電損耗、提升電力韌性，並進一步推動在地產業轉型與創造就業機會。

台東縣政府也強調，未來將攜手中央資源與地方公所，朝向「100%綠電部落」的願景持續邁進，不僅實踐能源轉型與永續政策，也展現對能源正義與偏鄉發展的施政承諾。