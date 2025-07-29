跨縣市點數流通首創！台東「東岸舖食節」五週年盛大回歸

▲台東「東岸舖食節」五週年盛大回歸。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣年度指標性活動「東岸舖食節」邁入第五年，今年將於8月30日在台東市民廣場熱鬧登場。縣府特別宣布，活動今年首度導入全台首創的「跨域點數使用機制」，讓「台東金幣」、「雲林幣」與「捷運點」三種地方數位點數可跨縣市通用，為台灣數位經濟發展帶來嶄新思維，也為市集活動增添科技與趣味兼具的亮點。

主辦單位台東縣政府國際發展及計畫處表示，今年活動以「科技生活 × 親子互動 × 永續城市」為核心概念，邀集超過60家人氣品牌與特色攤商參與，攤位全數支援跨域數位支付系統。透過點數折抵、回饋與消費互動，最高單筆可獲得上萬枚金幣回饋，打造一座屬於全民的數位金幣市集。

為提前炒熱活動氣氛，縣府自8月1日起推出為期四週的暖身活動。包含結合在地店家推出的「金幣消費回饋」機制，民眾只要在指定合作商家使用台東金幣消費滿額，即可獲得回饋；以及搭配TTPush平台的「全民健康計步」活動，每日達成5,000步即可獲得小遊戲抽獎資格，鼓勵民眾從日常生活中實踐健康與永續理念。

國發處指出，今年活動當天規劃內容豐富多元，從美食市集、跨世代親子互動遊戲、舞台演出，到結合環保與健康概念的闖關挑戰，讓參與者一次體驗生活娛樂、文化創意與數位科技。特別設計的「金幣抽大獎」與「闖關獎勵機制」也預計吸引大量民眾投入參與。

台東縣政府進一步說明，這次推出的跨域點數使用機制，是地方經濟活化與數位治理創新的重要實驗。透過與雲林縣政府及台北捷運公司合作，打造出縣市之間可通用的點數交換平台，未來也將持續擴大合作範圍，促進地方間的數位資源流通與共享。縣府也將持續優化TTPush平台功能，強化市民在地生活應用與參與感。

本屆東岸舖食節不僅是台東的年度盛事，也展現出地方政府在科技應用與永續發展上的創新實踐。主辦單位提醒民眾密切關注官方公告及社群平台，以掌握最新活動資訊，體驗一場結合科技、親子與永續理念的金幣市集盛宴。