從廁所落實性平！台東縣府培訓112人　盼打造宜居城市

▲台東推廣友善空間不分你我他。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為實踐性別平等並營造更具包容性的公共空間，台東縣政府環境保護局近日舉辦「性別無礙・共好如廁」系列教育訓練，針對縣府機關、公廁權責單位與第一線清潔人員，共辦理三場次課程，總計吸引約112人參與。透過專業講師授課與實務討論，期望在基層實作層面推動性別友善公廁設計與管理，逐步改變公廁不平等與刻板印象的現況。

活動於7月28日及29日兩天舉行，特別邀請社團法人中華人力資源管理協會理事黃秋桂主講。她長期關注性別平等及友善職場議題，具有豐富的人力資源與公部門顧問經驗。課程內容從「性別友善廁所設計原則」、「性平政策與社會包容」到「社區參與與標示設計」，並透過案例剖析、使用者經驗觀察及分組討論，深化學員對性別友善理念的理解與實務應用。

台東縣政府指出，性別友善公廁的推動不只是空間的改善，更是社會價值的展現。藉由空間中立設計、隱私保障、親子與無障礙設備等多元考量，期望讓所有性別、年齡與身心條件的使用者都能自在如廁，進一步落實聯合國永續發展目標（SDGs）第5項「性別平等」與第11項「永續城鄉」。

環保局進一步表示，這項訓練計畫的核心在於提升基層公廁管理者的性別敏感度與公眾服務能力，讓性別平等不只是政策口號，而能透過設計、管理與態度實際落實在日常公共服務之中。參與人員多為地方機關與清潔人員，透過課程內容能了解如何在實際工作中尊重多元性別需求，並推動廁所設施友善化。

環保局也強調，未來將持續舉辦更多宣導活動與社區交流會議，邀請更多縣民參與推動，讓性別平權的理念從制度走入日常生活，實現「性別無礙，共好如廁」的公共環境願景，打造一個對所有人都更加友善與宜居的台東。