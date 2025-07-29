　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

從廁所落實性平！台東縣府培訓112人　盼打造宜居城市

▲台東推廣友善空間不分你我他。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東推廣友善空間不分你我他。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為實踐性別平等並營造更具包容性的公共空間，台東縣政府環境保護局近日舉辦「性別無礙・共好如廁」系列教育訓練，針對縣府機關、公廁權責單位與第一線清潔人員，共辦理三場次課程，總計吸引約112人參與。透過專業講師授課與實務討論，期望在基層實作層面推動性別友善公廁設計與管理，逐步改變公廁不平等與刻板印象的現況。

活動於7月28日及29日兩天舉行，特別邀請社團法人中華人力資源管理協會理事黃秋桂主講。她長期關注性別平等及友善職場議題，具有豐富的人力資源與公部門顧問經驗。課程內容從「性別友善廁所設計原則」、「性平政策與社會包容」到「社區參與與標示設計」，並透過案例剖析、使用者經驗觀察及分組討論，深化學員對性別友善理念的理解與實務應用。

台東縣政府指出，性別友善公廁的推動不只是空間的改善，更是社會價值的展現。藉由空間中立設計、隱私保障、親子與無障礙設備等多元考量，期望讓所有性別、年齡與身心條件的使用者都能自在如廁，進一步落實聯合國永續發展目標（SDGs）第5項「性別平等」與第11項「永續城鄉」。

環保局進一步表示，這項訓練計畫的核心在於提升基層公廁管理者的性別敏感度與公眾服務能力，讓性別平等不只是政策口號，而能透過設計、管理與態度實際落實在日常公共服務之中。參與人員多為地方機關與清潔人員，透過課程內容能了解如何在實際工作中尊重多元性別需求，並推動廁所設施友善化。

環保局也強調，未來將持續舉辦更多宣導活動與社區交流會議，邀請更多縣民參與推動，讓性別平權的理念從制度走入日常生活，實現「性別無礙，共好如廁」的公共環境願景，打造一個對所有人都更加友善與宜居的台東。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今晚降雨更劇烈　恐連下24小時達紫爆
快訊／2地區雨量明天達停班課標準
新莊箱屍「指紋腐爛」！查不出身分驗DNA
豆花妹出道15年「難得解放內衣」！低胸全被拍 震撼千人：辣喔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打造東海岸觀光圈！業者提案申請跨域合作　獲選最高補助50萬

卓榮泰勘災宣佈雲嘉南前進指揮所啟動！　黃偉哲不放棄任一角落

奇郁國際二度捐贈　埔里各級學校學生喜獲體育用品當開學禮

監視器也找不到！　東港警出奇招...助車主找回愛車

災後復原啟動　卓榮泰設雲嘉南前進指揮所統合資源救災助民復原

中南部淹水停班課　台東關山成南部唯一募血據點

跨縣市點數流通首創！台東「東岸舖食節」五週年盛大回歸

從廁所落實性平！台東縣府培訓112人　盼打造宜居城市

熱氣球不打烊！台東取消週二公休　民眾追球更盡興

高齡駕駛人注意！　嘉義市監理站換照提醒

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

車銀優去當兵了QQ　入伍前公開平頭..依然很帥♥

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

打造東海岸觀光圈！業者提案申請跨域合作　獲選最高補助50萬

卓榮泰勘災宣佈雲嘉南前進指揮所啟動！　黃偉哲不放棄任一角落

奇郁國際二度捐贈　埔里各級學校學生喜獲體育用品當開學禮

監視器也找不到！　東港警出奇招...助車主找回愛車

災後復原啟動　卓榮泰設雲嘉南前進指揮所統合資源救災助民復原

中南部淹水停班課　台東關山成南部唯一募血據點

跨縣市點數流通首創！台東「東岸舖食節」五週年盛大回歸

從廁所落實性平！台東縣府培訓112人　盼打造宜居城市

熱氣球不打烊！台東取消週二公休　民眾追球更盡興

高齡駕駛人注意！　嘉義市監理站換照提醒

泰柬停火幕後功臣！　學者分析「東協主席國」發揮關鍵影響力

即買即用不設底價！新北分署8/5拍賣罕見「洗切蔬果自動設備」

打造東海岸觀光圈！業者提案申請跨域合作　獲選最高補助50萬

國民黨縣長喊「公投罷免都投不同意」　小草炸鍋出征：立委你家的事

日常生活疼痛或傷害擾人　物理治療師分享撇步強化肌筋膜甩痛

卓榮泰勘災宣佈雲嘉南前進指揮所啟動！　黃偉哲不放棄任一角落

收養小貓連哭48小時「聽1聲音才停」　她回收容所發現心碎真相

慈父「要保人」改小孩　5個月後國稅局揪補罰51.2萬贈與稅

奧運金牌好手王齊麟、學霸女神蔡尚樺　攜手為教育發聲

圖書館偷拍女大生裙底！科大講師被逮　辯：她很美我只拍臉

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

地方熱門新聞

即／高雄宣布明天7/29停班停課

罷免失敗關店！老闆娘落淚離開花蓮

致災豪雨彈開炸！高雄急撤2079人

電力穩定關乎生死　核三延役潮州說明會登場

網傳桃園市超徵34億！　市府：假訊息

累壞忘了回家的路

陳亭妃帶皮卡隊進菁寮救阿嬤洗腎、爭取2.55億治水經費

台南新化圳驚見男浮屍死者疑為賴姓男子身分待確認

打造一條龍移工支持體系　美家人力7/28登錄創櫃版

台南豪雨災變！市府緊急一級開設應變中心

大甲大豪雨淹水警戒　居民半夜起床移車

台中榮總灣橋分院醫療服務時間調整

黃偉哲清晨勘災七股、佳里：市府全力協助災後復原

非原廠充電釀禍！台南貨櫃屋火警肇因鋰電池「過充」自燃

更多熱門

相關新聞

台東熱氣球週二不公休　民眾追球更盡興

台東熱氣球週二不公休　民眾追球更盡興

2025台灣國際熱氣球嘉年華自7月5日開幕以來熱度持續攀升，鹿野高台幾乎天天湧入來自全台各地與國際的遊客，不少民眾在清晨或黃昏時段守候，只為一睹五彩繽紛的熱氣球升空。不過，近期活動部分場次受到天候干擾而取消，引來球迷及遊客惋惜。為回應民眾熱切期盼，台東縣政府29日正式宣布取消原訂每週二的公休日，讓更多人有機會體驗這場年度盛會。

台東74歲婦自撞號誌箱！驚悚瞬間影片曝

台東74歲婦自撞號誌箱！驚悚瞬間影片曝

台東延平擬推小水力發電　打造全綠能韌性部落

台東延平擬推小水力發電　打造全綠能韌性部落

機車拋錨險失熱氣球夢　鹿野警神救援助母女圓夢

機車拋錨險失熱氣球夢　鹿野警神救援助母女圓夢

台東光祭轉型夏日文化盛會　6萬人次參與創新高

台東光祭轉型夏日文化盛會　6萬人次參與創新高

關鍵字：

廁所平權台東

讀者迴響

熱門新聞

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

人妻主播搭上新光醫院副院長！私密互動被直擊

林德福揭新北1里誤植開票結果　向選委會反映卻被要求「自行舉證」

日本鬼屋「半白骨屍」證實是台灣旅客！

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

快訊／加熱菸解禁！國健署有條件通過「2業者、14品項」

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

B2首發聲

箱屍「位置疑動過」　無明顯外傷身分不明

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面