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夏戀最終夜數萬樂迷朝聖 ！煙火照亮夜空　羅志祥掀全場最高潮

▲▼演唱會現場搭配璀璨煙火照亮夜空，現場歡呼聲浪不斷，氣氛沸騰至最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲演唱會現場搭配璀璨煙火照亮夜空，現場歡呼聲浪不斷，氣氛沸騰至最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台夏日最具指標性的音樂盛典「2025花蓮夏戀嘉年華」28日晚間於花蓮東大門廣場盛大落幕，最終夜由「亞洲舞王」羅志祥壓軸返鄉開唱，搭配璀璨煙火照亮夜空，現場歡呼聲浪不斷，氣氛沸騰至最高點！花蓮活動不間斷，花蓮縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁出席，邀請全國鄉親鬥陣來花蓮！

▲▼演唱會現場搭配璀璨煙火照亮夜空，現場歡呼聲浪不斷，氣氛沸騰至最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮在地創作歌手若欣、碩美、裴拓組成的Z世代混聲饒唱組合「沒有才能」，以超高人氣的經典畢業歌曲〈還是要有長頸鹿才能〉為序曲登場，緊接著演唱的〈神奇剪刀〉與〈快樂歌〉，展現組合豐富的創作能量。

新生代偶像洪暐哲帶來多首戲劇主題曲〈怪咖〉、〈牛頓與蘋果〉、新曲〈Stuck in my head〉，高強度舞蹈與魅惑嗓音，展現強烈故事感與年輕能量。

▲▼演唱會現場搭配璀璨煙火照亮夜空，現場歡呼聲浪不斷，氣氛沸騰至最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲羅志祥壓軸掀起全場最高潮。

男團 C.T.O 人氣成員薛恩，帶著首張個人SOLO EP《LEVEL UP》登台，展現全方位藝人風采。開場同名主打〈LEVEL UP〉節奏強烈，瞬間點燃現場氣氛。隨後演唱的〈別離開〉以R&B曲風為基底，搭配他迷人的低音嗓音，成功俘獲台下觀眾的心。

▲▼演唱會現場搭配璀璨煙火照亮夜空，現場歡呼聲浪不斷，氣氛沸騰至最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲新生代偶像洪暐哲帶來多首戲劇主題曲，展現強烈故事感與年輕能量。

與花蓮緣分深厚的白安，不僅在人氣實境節目《嗨！營業中》第五季中現身花蓮，今年更擔任「2025花蓮西瓜嘉年華」首屆西瓜大使，推廣在地優質西瓜，此次現場演出，白安以溫柔治癒的嗓音接連演唱〈我只想在乎我在乎的〉、〈我把你留在去年〉，壓軸登場的KTV不敗金曲〈是什麼讓我遇見這樣的你〉掀起全場大合唱，觀眾揮舞螢光棒熱情應和，氣氛溫馨動人。

▲▼演唱會現場搭配璀璨煙火照亮夜空，現場歡呼聲浪不斷，氣氛沸騰至最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲新生代偶像洪暐哲帶來多首戲劇主題曲，展現強烈故事感與年輕能量。

接續登場的是同為花蓮西瓜大使的鼓鼓呂思緯，深情演唱多首浪漫歌曲〈為愛而愛〉、〈繽紛了每一天〉，勾勒夏夜青春的悸動。在〈當我變成我們〉那句「當我變成了我們，你就是我的責任，讓不可能都成真……」唱出之際，全場觀眾齊聲歡呼尖叫，熱情氣氛一波接一波，將活動推向高潮。

▲▼演唱會現場搭配璀璨煙火照亮夜空，現場歡呼聲浪不斷，氣氛沸騰至最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲薛恩帶著首張個人SOLO EP《LEVEL UP》登台，展現全方位藝人風采。

「亞洲舞王」羅志祥繼2025花蓮太平洋觀光節跨年演唱會後，時隔半年再度回到家鄉，現身花蓮夏戀嘉年華舞台，掀起全場最高潮！登場影片一播放，觀眾即刻沸騰，歡聲雷動響徹會場。

▲▼演唱會現場搭配璀璨煙火照亮夜空，現場歡呼聲浪不斷，氣氛沸騰至最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲鼓鼓呂思緯深情演唱多首浪漫歌曲。

身為花蓮子弟的他，以實力派的舞台魅力致敬家鄉，接連獻唱〈愛投羅網〉、〈TRAP GAME〉、〈戀愛達人〉、〈有點愛〉、〈真命天子〉、〈No Joke〉、〈夠了〉、〈精舞門〉、〈舞狀元〉、〈幸福囉〉、〈愛瘋頭〉、〈撐腰〉、〈Twinkle〉、〈鬧翻天〉等多首勁歌熱曲，滿滿「回憶殺」的音樂盛宴，讓台下觀眾一邊揮舞螢光棒，一邊跟唱熟悉的旋律，熱力蔓延!

花蓮活動不間斷，更多資訊請至：
花蓮觀光資訊網：http://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團：https://www.facebook.com/hltour/
 

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