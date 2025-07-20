煙火Labubu變導彈！空中詭轉90度直衝人類　破9000萬人次觀看





記者張靖榕／綜合報導

先前爆紅的Labubu玩偶，近日又在美國掀起話題。美國俄亥俄州克里夫蘭一名網友阿爾布雷希特（Andrew Albrecht）將Labubu綁上煙火，打算「送它上天」後炸毀，沒想到Labubu卻在升空後，於空中突然90度詭異急轉彎，朝後方圍觀人群與車輛直衝而去，畫面曝光後引爆全球網友熱議，累積觀看次數已突破9070萬次。

▲詭異Labubu空中急轉彎 。（圖／翻攝Instagram「andrewjalbrecht」）



這段影片由阿爾布雷希特本人日前在Instagram發布。他與友人一同操作，將3枚煙火綁在Labubu玩偶底部，並於空地點燃。畫面中Labubu一開始筆直升空，卻突然在空中停頓、90度轉向，彷彿導彈一般直接朝人群方向衝去，煙火隨後爆炸，眾人驚叫閃避。

影片迅速在社群平台瘋傳，大批網友在X、TikTok與Instagram留言熱議：「這不是Labubu，是Laboomboom」、「這不是Labubu，是Laboomba」、「它如果要上天，那就拉大家一起走」、「不是說它像惡魔，它根本是惡魔」、「回來復仇了啦」、「這角度轉得太準，我會笑死」、「看來Labubu確實不是凡物」等，將這次意外戲稱為Labubu的「反擊時刻」。

至於Labubu為何能在空中急轉彎，迄今尚未有明確答案。有網友推測，可能與煙火點燃順序、裝置不對稱、空氣流動或風向有關。