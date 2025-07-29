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彭博：賴清德仍盼出訪成行　美考慮提供「替代過境地點、時間」

▲▼中華民國第16任總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德原規劃8月4日過境紐約，並於10天後停留達拉斯，隨後前往邦交國巴拉圭、瓜地馬拉與貝里。（圖／記者湯興漢攝）

記者張方瑀／綜合報導

台灣總統賴清德原訂下週展開的中南美出訪行程，傳出因美方未批准過境紐約而被迫延期。儘管總統府強調「目前沒有出訪規劃」，但外媒消息指出，賴清德仍有意在今年稍晚重新啟程，且美國也可能提供替代的過境地點或時間，顯示出訪行程並未正式取消。

根據《彭博》報導，賴清德原規劃8月4日過境紐約，並於10天後停留達拉斯，隨後前往邦交國巴拉圭、瓜地馬拉與貝里。不過，由於無法取得美方過境許可，導致行程陷入變數。

知情人士透露，美國政府對於賴清德過境一事遲遲未鬆口，最主要的原因是擔心此舉會影響與中國的貿易談判進程，甚至可能干擾川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平可能舉行的「川習會」。

面對媒體詢問，總統府28日表示，賴清德總統將留在台灣處理颱風災後重建與關稅談判等事務，並未提及任何出訪規劃。然而，有知情人士向媒體透露，賴清德仍希望能於今年稍晚重新安排出訪行程。

巴拉圭總統培尼亞（Santiago Peña）本月稍早還在一場投資論壇中表示，熱切期盼賴清德訪問。如今，該國及瓜地馬拉的官員坦言，已不再預期賴清德會如期在下週到訪。

此外，《金融時報》指出賴清德原定的美國過境點之所以未獲放行，是因為中國向美國表達強烈反對，川普政府為避免觸怒北京，因此未批准其過境紐約。至於是否也包含達拉斯，目前仍不明朗。

儘管如此，有知情人士透露，美國仍可能提供替代的時間與地點。類似情況曾於去年發生，當時賴清德也曾應拜登政府要求，將原訂過境夏威夷與關島的行程延至美國大選之後。

這次的出訪變動，也讓部分美台關係觀察人士擔心，台灣議題是否會淪為美中談判的籌碼。曾訪台的美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）批評，川普阻止賴清德過境傳達出「美國在北京壓力下噤聲」的錯誤訊號。

截至目前，白宮尚未回應置評請求。美國國務院則強調，讓台灣高層官員過境美國符合長期政策慣例，並未改變。

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