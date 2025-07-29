大罷免失敗向國際傳遞台灣人轉向親中？　王鴻薇：民進黨應解釋

▲國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

大罷免「25：0」重挫賴政府，諸多外媒標題以「Pro-China」、「China-friendly」形容藍委，向國際傳遞出「台灣人轉向親中」訊息。對此，挺過罷免危機的國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今（29日）表示，這應由民進黨自己做解釋；「抗中保台」是對方最主要訴求，但大罷免大失敗的原因有很多，只是總統賴清德聽的進去嗎？賴能不能好好反省跟檢討，才是最重要的事情。

國民黨立法院黨團29日上午舉辦「823 讓我們一起七席全壘打！再贏一次！ 」記者會，媒體就上述外媒情事詢問，若覺得是誤解，如何解釋？王鴻薇回應，這應由民進黨自己做解釋，因為大罷免過程中，「抗中保台」是他們最主要訴求，也講藍白亂刪預算等，但連賴清德臉書都承認，罷團1年多前就已經開始在努力，所以連賴都證明早在去年預算會期前，民進黨、罷團都已經籌劃大罷免。

王鴻薇說，這次這樣的失敗，除了抗中保台路線之外，還有非常多的理由，就是台灣人民有智慧，知道民主要有監督制衡的力量，也知道社會不應該因為大罷免對立，造成這麼多撕裂，讓台灣人付出這麼大的代價，而且是浪費納稅人的錢，所以她覺得大罷免大失敗的原因有很多，但賴清德聽的進去嗎？賴能不能好好反省跟檢討，才是最重要的事情。