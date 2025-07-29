嗆完賴清德辭黨主席急刪文　李宇翔揭原因：想法未變但不願波及他人

▲民進黨議員李宇翔。（圖／卓冠廷辦公室提供）



記者崔至雲／新北報導

首波大罷免慘遭國民黨完封，民進黨新北市議員李宇翔發文直呼，行政內閣施政無能，更要立院黨團總召柯建銘和黨主席賴清德辭職，不過事後馬上刪文，引發熱議。對此，李宇翔今（29日）強調，自己發文從未與湧言會成員討論過，昨天刪文，是因為不想波及無關的人與事，但他想法從未改變，「我敢點出民進黨的問題，請問藍白陣營哪一位敢公開批評？」

「改革與反省也是如此。若只停留在原地空談，一切都不會改變，成功也永不降臨」，李宇翔提到，昨天他刪文，是因為不想波及無關的人與事，但他想法從未改變。「發文前，我沒有和任何人討論，包括湧言會的成員」，但民進黨依然擁有反省的能力，在他提出後，已經看到許多人開始願意討論，這是好事。

李宇翔反嗆，倒是藍白陣營的人，請別見獵心喜，尤其是看到不敢告他的羅智強轉貼他的文，他只覺得好笑，根本是雙標，「我敢點出民進黨的問題，請問藍白陣營哪一位敢公開批評以下這幾點？1.國民黨證據確鑿的500元走路工事件、2.新北市府與洪孟楷違規動員義警消、3.國民黨執政縣市拒絕將超徵稅收還稅於民、4.館長宣稱7/26後要讓台灣人變成中國人、5.柯文哲認收妙天1,000萬元的政治獻金。

李宇翔強調，民主社會，監督就是最強的防腐劑，不論藍綠白，只想當乖乖牌、不敢監督、不敢講真話的人，那終究只是政客而已。