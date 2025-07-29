華語教師勞權保障缺失　淪「免洗筷」工作全靠熱忱支撐

▲各大學近年廣設華語教學中心，積極吸引國際學生來台學習中文，華語教師也在教學與文化推廣中扮演關鍵角色。圖為外籍學生參加華語文演講比賽。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

自102年起，台灣推動「華語文教育產業八年計畫」，各大學紛設華語學習中心，吸引外國人來台學習。然而，這群站在第一線推廣語文的教師，卻長期陷入血汗勞動，無勞健保、遭欠薪、課程任意刪減，處境彷彿「免洗筷」，用完即丟，毫無保障。

某技術學院一位5年資歷的華語中心教師F老師就面臨上述窘迫的情況，她遭到學校減少排課，面臨著薪水減少的問題，然而當她檢舉學校違反《勞動基準法》後，課程卻遭全數取消，導致其陷入「有契約卻沒薪水」的困境。然而，這窘境也並非她第一次遭遇。

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F老師坦言，身處這個行業，教師時常面臨「吃不飽、穿不暖」的窘境。由於未簽訂正式契約，她自己曾遭遇長達近半年的欠薪情況。當她向校方詢問時，得到的回應卻是「不清楚」、「不知道」，甚至有助教毫不避諱地直言：「因為妳是兼任的。」這些作法早已嚴重違反《勞基法》，但她卻敢怒不敢言，因為一旦異議，可能就得面臨丟掉工作，甚至風評流傳至其他學校，導致未來難以再獲聘用。

F老師也曾遭遇未被投保勞健保的情況。她指出，曾在某所學校任教時，雖然每月都有保費扣除，最終卻發現校方根本未替她投保勞健保。更離譜的是，另有一間學校每月從她的薪資中預扣5％作為所得稅，卻僅將其中2％上繳國稅局，其餘3％的去向則完全不明。

F老師的經歷凸顯出華語教師在制度下的脆弱與無助，她所遭遇的勞健保爭議，只是體制性忽視的縮影。長期以來，華語教師的《勞基法》權益始終未獲主管機關正視與落實。據了解，目前各大專院校的華語教學中心多採「編制外人員」聘用，教師實際上屬於民法上的「僱傭關係」，依法應適用《勞基法》。

▲高教產業工會長期呼籲政府正視華語教師的勞動權益，並於去年向勞動部確認華語教師應納入《勞基法》保障。然而至今，華語教師的工作權益仍未獲得實質落實，保障缺口依舊存在。（圖／翻攝自高教工會官網）

多數大專院校為節省成本，適用《教師法》的「專任教師」職缺往往僅設一兩位，其餘多以「兼任」方式進用，甚至出現不具編制身份的情況。本刊調查發現，徵才網站上常見標示時薪「500–1000元」的兼任華語教師職缺，實際授課時數則由學校排定，教師收入全繫於排課多寡。若時數縮減，薪資隨之銳減，更不乏未投保勞健保等惡劣勞動條件。

由於不少教師向基層工會陳情，高教工會去年與勞動部召開研商會議，勞動部明確表示華語教師適用《勞動基準法》，教育部也於11月函請各校，要求依法保障其勞動權益。儘管主管機關已發函，但各校血汗勞動情形仍時有所聞，華語教師權益的落實，仍有賴基層持續發聲與主管機關落實查核。

國立東華大學法律系副教授張鑫隆指出，雖然現行法令已明文規定華語教師適用《勞動基準法》，但在實務執行上仍常遭「模糊處理」。不少教師因擔憂丟失工作，不敢主動檢舉雇主違規。不過，張鑫隆提醒，現行《吹哨者保護法》提供檢舉人法律保障，呼籲教師勇於發聲，或透過工會協助，檢舉學校違反勞動法令的行為，以爭取並維護自身的基本權益。

▲國立東華大學法律系副教授張鑫隆強調，盼華語教師勇敢發聲、凝聚基層力量，推動制度真正改革落實。（圖／王小萌攝）

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