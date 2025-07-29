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夏天旺到炸！4生肖運勢爆棚　貴人多、財運強勢噴發

（示意圖／pixabay）

▲時序進入盛夏。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

進入盛夏後，不少人感受到運勢起伏不定，而根據《搜狐網》命理專欄分析，有4個生肖在這段時間整體氣場大開，特別是在事業、財運與人際關係方面，可說是一路順風，運勢強勁。若把握得當，甚至有機會因貴人提攜或投資獲利而翻轉局勢、突破困境。這4個生肖分別是龍、馬、猴、豬。

辰龍：騰雲駕霧的貴人磁石

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屬龍者天生自帶「龍騰四海」的王者氣場，暑期火旺時節更如蛟龍得水。五行中龍屬土，夏季火旺則火生土，形成相生格局。這種能量讓屬龍者在社交場合如魚得水，職場常有前輩提攜，創業時易遇策略投資者。他們懂得「兼聽則明」的智慧，既能保持領袖風範，又善於傾聽各方意見，這種平衡術在年中項目推進時尤為關鍵，常能化潛在危機為發展契機。

午馬：烈日下的進取先鋒

生肖馬的運勢與夏季火行完美同頻，五行屬火的他們此時精力如核聚變般充沛。職場中屬馬者彷彿裝上渦輪增壓器，既能有效率地完成本職工作，又能敏銳捕捉跨界機會。他們的貴人運往往來自運動場合或產業論壇，酣暢淋漓的網球賽或高峰論壇的即興演講，都可能成為事業突破的契機。財運方面，正財如夏日溪流持續湧入，偏財則似突如其來的雷陣雨，投資眼光在此時段格外精準。

申猴：智慧生財的靈動使者

屬猴者的幸運源自於「金水相生」的命理格局，夏季火旺雖克金，但猴的聰明機敏恰能將壓力轉化為動力。他們像《孫子兵法》中「以正合，以奇勝」的戰術大師，在常規工作中穩紮穩打，在創新領域則屢出奇招。貴人運常體現在知識社交中，產業研討會上的深度對話、線上課程的知識碰撞，都可能帶來意想不到的合作機會。財運方面，他們擅長「四兩撥千斤」，用創意將小投入轉化為大收益。

亥豬：福澤深厚的順勢而為者

屬豬者的好運遵循「水火既濟」的平衡之道，夏季火旺與亥豬的水性形成完美調和。他們深諳「大智若愚」的處世哲學，看似隨和的性格實則蘊含大智慧。職場中常能遇到「貴人點睛」，看似偶然的飯局閒聊可能暗藏機遇，臨時接手的「邊緣項目」往往成為晉升跳板。財運如夏日午後的雷陣雨，正財穩定如常青樹，偏財則似彩虹般絢爛卻短暫，需把握時機及時收穫。

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