印度IT巨擘大砍1.2萬職位！企業家示警：AI將消滅中產階級

▲印度「塔塔諮詢服務公司」宣布將裁減超過1.2萬個中高階管理職位。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

印度引以為傲的軟體產業正面臨關鍵轉捩點。該國最大的IT服務私營企業「塔塔諮詢服務公司」（Tata Consultancy Services，TCS）宣布將裁減超過1.2萬個中高階管理職位，此舉將使該公司人力縮減2%。

據《BBC》的報導，這家總部位於孟買的軟體巨頭僱用了超過50萬名IT從業人員，被視為印度2830億美元軟體產業的景氣風向標，更是該國正式白領就業市場的中流砥柱。

TCS表示，裁撤職位的決定是為了讓公司在傳統商業模式遭遇劇變之際，能透過投資新領域與大規模部署人工智慧，變得「更適應未來。」

數十年來，TCS這類企業始終仰賴廉價技術勞動力，為全球客戶低成本生產軟體。但隨著AI自動化取代人力作業，加上客戶不再只追求人力成本節省、而是要求更具創新性的解決方案，這種商業模式已被徹底顛覆。

TCS在聲明中指出：「我們已啟動多項技能重塑與職務調動計畫」，同時將「讓那些難以安排新職務的員工離開公司」。人力資源公司「TeamLease Digital」執行長夏爾馬（Neeti Sharma）向《BBC》表示：「整個IT產業都在精簡人力結構，解僱管理職但保留執行層，以提升營運效率。」她補充，AI、雲端、數據安全等新興科技領域的招聘出現「爆炸性成長」，但增長幅度仍不及裁員規模。

專家指出，TCS的裁員公告也凸顯印度軟體產業嚴重的「技能錯配」現象。印度合夥會計師事務所「Grant Thornton Bharat」的經濟學家沙阿（Rishi Shah）向 《BBC》解釋：「當生成式AI導致生產力快速提升，這項技術變革正迫使企業重新評估人力結構，判斷是否應將資源轉向能與AI能力互補的職位。」

根據印度「全國軟體和服務公司協會」（NASSCOM）的數據顯示，印度到2026年需要百萬名AI專業人才，但目前該國IT專業人員中具備AI技能者不到20%。儘管科技公司為培育未來AI人才庫大幅增加技能培訓支出，但不具備必要技能者正陸續遭到淘汰。

除了AI崛起帶來的結構性變革，全球投資銀行「傑富瑞」（Jefferies Group LLC）指出，TCS的裁員決策同時「反映出印度IT產業面臨更廣泛的成長挑戰」。傑富瑞在報告中表示：「自2022財年以來，產業層面的淨招聘人數持續疲軟，主因是需求前景長期低迷。」

據悉，佔印度軟體巨頭半數營收來源的美國IT服務需求，已受到川普關稅政策衝擊。分析師指出，雖然關稅主要針對實體商品，但企業在評估關稅不確定性對經濟的影響與全球採購策略時，也暫停了非必要的IT支出。

傑富瑞報告顯示，美國企業加速採用AI也促使他們要求壓低成本，迫使人力密集的IT企業以更精簡編制運作。這種連鎖效應已開始出現在班加羅爾、海得拉巴和浦那等昔日印度IT繁榮核心城市。據估算，去年該產業約有5萬人失業，印度前6大IT服務公司的淨員工人數增長更暴跌72%。

這些變化可能對印度整體經濟產生衝擊。在這個每年有數百萬年輕畢業生投入就業市場的國家，創造就業機會始終是個難題。在製造業實力薄弱的背景下，這些曾於1990年代讓印度成為「世界後勤辦公室」的軟體公司，曾是數十萬新進IT工作者的首選雇主，更孕育出新富中產階級，帶動多座城市發展，推升汽車與房產需求。

但隨著穩定高薪職位減少，印度以服務業為主導的經濟榮景正遭遇質疑。印度招聘和人力資源服務公司「TeamLease Digital」的數據顯示，幾年前印度IT巨頭每年還能吸收60萬應屆畢業生，過去2年此數字已驟降至約15萬人。夏爾馬指出，雖然金融科技新創與全球能力中心（GCC，跨國企業負責IT、財務或研發等支援業務的海外部門）等新興領域正在吸納部分人力，但至少「20至25%的畢業生將面臨失業」。她強調：「GCC的招聘規模永遠無法與當年IT公司相比。」

印度多位頂尖商業領袖已開始示警這些趨勢的經濟後果。印度南部最大共同基金分銷商之一的D·穆圖克里希南（D Muthukrishnan）在X平台針對TCS裁員發文稱，萎縮的IT產業可能「負面衝擊眾多周邊服務與行業，導致房地產崩盤，並對高端消費造成重擊。」

數月前，印度的智能家電製造商「Atomberg」創辦人保羅（Arindam Paul）才在LinkedIn貼文警告AI對印度中產階級的潛在毀滅性影響：「現存約40至50%的白領職位可能消失，這將意味著中產階級與消費故事的終結。」

印度科技巨頭能否快速適應AI革命帶來的全面衝擊，將決定該國能否維持全球科技要角的競爭優勢，以及能否持續擴張支撐GDP增長的中產消費階層。

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