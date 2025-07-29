薯條現炸3分鐘！客急喊「會害我被主管罵」　弟弟脫口1句全場笑噴

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在麥當勞親眼目睹一段荒謬對話，當時有位穿著西裝的男子，先是要求薯條炸酥一點，接著又嫌現炸3分鐘太久，甚至不斷出言為難店員，讓場面陷入尷尬，直到一位小弟弟脫口吐槽一句，瞬間戳笑全場。

網友在「靠北奧客」發文提到，該名男子當時排在他前面，穿著西裝，卻散發著一股著急的模樣，後來輪到該男點餐，開口就嫌上次的薯條太軟，要求炸酥一點。而店員則客氣回應，「好，我幫您現炸一份，大概3分鐘可以嗎？」

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沒想到，男子語氣驟變，嫌3分鐘太久，還抱怨道「我中午只剩5分鐘吃飯，你們這樣會害我被主管罵耶，你負責嗎？」「我說真的，你們這種服務態度會害我人生走下坡」。

這番話讓場面一度陷入尷尬，原PO也超傻眼；不過，櫃台妹妹只是笑笑地回，「先生我可以馬上請人優先處理，真的很不好意思。」

有趣的是，坐在附近的一位小男孩，突然冒出一句「我媽說壞脾氣的人吃什麼都不會好吃」，瞬間讓其他客人笑噴；原PO也有感而發，直呼「大家都忙、都累，但能不吼的時候，真的不要吼，能笑的時候，給別人一個笑臉，不然你薯條炸再酥，心也是冷的。」

對此，網友們紛紛回應，「櫃台妹妹EQ真好」、「奧客到處都有欸」、「我喜歡那個小孩」、「千錯萬錯都是別人的錯，這種人真的很多很多」、「小孩子都懂的道理，應該要向孩子學習」、「永遠都是別人的錯」。