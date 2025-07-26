　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

印泥超濕「一蓋下全暈開」變廢票？　選務人員解釋：有效票

▲▼2024總統大選 年輕選民投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲不少人遇到印泥很濕的狀況。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

大罷免今（26日）進行投票，就有網友指出，進到投票所後發現印泥超級濕，導致印章暈開，擔心手上的一票會變成廢票。對此，經常討論時事議題的粉專「黑暗流浪者」指出，選務人員解釋，如果是印泥太濕而沾到的選票，不是「故意」蓋兩個，一律都是有效票。

有網友在Threads發文，「剛去投票，印泥超級濕，一蓋下去全暈開，真的哭出來，大家千萬小心謹慎！」貼文曝光，不少網友都遇到類似的情況，「我這也有這個問題，一個坐輪椅的阿嬤說印泥太濕蓋下去暈開，現場一個引導的中年男子跟他說這樣可以投不會變廢票，一直要她趕快放進投票箱」、「我蓋好才發現上個人可能也是太濕了，我的選票沾到軟墊上的墨水有點髒髒的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，民進黨台中市議員黃守達留言，「我服務處有接到好幾通電話，也是反應同樣的問題，我們與黨團總召王立任議員正在處理中，已經向相關單位反應。目前回報的幾個投票所，民政局長已表示會更換過濕的印泥，再請大家幫忙留意！」

另外，粉專「黑暗流浪者」也發文，自己也有遇到這樣的問題，也許是因為這批選務工具是新的，「不只印泥是新的，連筆都是新的，麥克筆甚至連包裝都還沒拆」。選務人員提醒，只要能夠看得出來，是印泥太濕沾到，「而不是故意蓋兩個」，一律都是有效票，「如果是手印蓋到，就會被判無效票。」

粉專強調，監票時要記得，如果有投開票所把印泥沾到的選票判定為無效票的話，一定要當場反應，「那是有效票。」

根據範例，正常狀況下就是「圈選於圈選欄內」，其他包括如圈選在「同意不同意罷免欄」、圈選在「同意不同意罷免欄相接格線」、「圈選在圈選欄格線邊緣」、在圈選欄圈選兩次以上、圈選於圈選欄共用空間但能辨別同意或不同意等，原則上只要能辨別圈選同意或不同意者，當屬有效票。

▲▼罷免票有效認定圖例。（圖／中選會提供）

▲▼罷免票有效認定圖例。（圖／中選會提供）

▲▼罷免票有效認定圖例。（圖／中選會提供）

▲▼罷免票有效認定圖例。（圖／中選會提供）

至於無效票的部分，同時圈選同意及不同意罷免、圈選位完全在同意不同意罷免欄位外、圈選於圈選欄共用空間但無法辨別同意或不同意、圈選後加以塗改另行圈選者、簽名者、圈選並簽名者、蓋章者、蓋章與圈選者、按壓指紋、撕破罷免票致不完整、污染罷免票、圈選不完整等，當屬無效票。

▲▼罷免票無效認定圖例。（圖／中選會提供）

▲▼罷免票無效認定圖例。（圖／中選會提供）

▲▼罷免票無效認定圖例。（圖／中選會提供）

▲▼罷免票無效認定圖例。（圖／中選會提供）

▲▼罷免票無效認定圖例。（圖／中選會提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 8585 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張麗善PO文拉票恐違法　新聞處長解釋了「臉書審核時間差」
約砲48公斤「小隻男」70KG女控性侵　求償150萬被打臉
快訊／蒐集選民印章蓋在別張紙　選務人員遭解職
快訊／頭塞票匭！　中和男當場被逮捕
趙少康不只亮票！臉書提關鍵字疑踩紅線　中選會：有檢舉會受理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

726投完「還有823大罷免」　雞排妹曬一張圖：車票買好了

印泥超濕「一蓋下全暈開」變廢票？　選務人員解釋：有效票

台鐵加班車「列車長交接班找嘸人」　延誤16分鐘

他曝北市3區投票熱度！松山排一長串　南港「完.全.沒.有.人」

「台灣有全世界最好吃高麗菜」意外掀話題！大票嗨：這麼會種

「你被我檢舉囉！」　詹江村檢舉苦苓公然拉票：你還置頂罪加一等

沖繩JUNGLIA 樂園開幕2天「Google灌爆負評」剩2.2顆星！網列4缺點

蘇巧慧陪投票！蕭美琴問「你投完了沒」　下秒反應網笑翻：好可愛

台灣人搭飛機返台投票　他呼籲年輕人「回家必做1事」

雨至少下7天　天氣粉專：要有「下到生菇」的心理準備

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

連晨翔為愛下廚「狀況百出」XD 劉品言試吃讚：可以耶！

阿KEN甜甜圈爆紅睡不好　阿緯:找人陪睡就可以了

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後笑翻

【與死神擦肩而過】轉彎不讓直行？ 騎士被曳引車撞飛重摔！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

726投完「還有823大罷免」　雞排妹曬一張圖：車票買好了

印泥超濕「一蓋下全暈開」變廢票？　選務人員解釋：有效票

台鐵加班車「列車長交接班找嘸人」　延誤16分鐘

他曝北市3區投票熱度！松山排一長串　南港「完.全.沒.有.人」

「台灣有全世界最好吃高麗菜」意外掀話題！大票嗨：這麼會種

「你被我檢舉囉！」　詹江村檢舉苦苓公然拉票：你還置頂罪加一等

沖繩JUNGLIA 樂園開幕2天「Google灌爆負評」剩2.2顆星！網列4缺點

蘇巧慧陪投票！蕭美琴問「你投完了沒」　下秒反應網笑翻：好可愛

台灣人搭飛機返台投票　他呼籲年輕人「回家必做1事」

雨至少下7天　天氣粉專：要有「下到生菇」的心理準備

泰軍：「100柬埔寨士兵」前線陣亡！　2天爆10起邊境衝突

微軟遊戲部大規模裁員　執行長強調「表現強勁」AI是核心戰略

LIVE／決戰國會公民不退！　開票之夜罷團重返濟南路見證歷史

張麗善今早PO文拉票恐違法　新聞處長解釋了「臉書審核時間差」

726投完「還有823大罷免」　雞排妹曬一張圖：車票買好了

補進雙洋投意味德保拉將走？　平野惠一：一切交由球團評估

自家後院裸體「被Google街景拍下」　男10年後獲賠37萬

印泥超濕「一蓋下全暈開」變廢票？　選務人員解釋：有效票

得點圈3度失手！　紅襪吉田正尚自責「工作沒做好」

美國賺到盆滿缽滿！川普考慮發「關稅紅包」　簽退稅支票給人民

阿KEN甜甜圈爆紅睡不好　阿緯:找人陪睡就可以了

生活熱門新聞

網紅女警被男友偷拍性愛片　新北警花突發文：謝謝關心

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

罷免金句「小小多山的國家」出自共黨詩人

大支開嗆五月天　五迷：要飯仔當我們是塑膠喔

內湖737排骨酥店闆娘超狂！只穿圍裙工作

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

大罷免前1天傳噩耗！八炯：她隔了1天才跟我說

老師確診大腸癌　竟是這習慣害的

雲端發票「1改變」　一票嗨：終於中500元

即／員工舔抹布再舔餐檯！古拉爵：已懲處

「GAGU」無預警停業　台中已41件爭議累計210萬

啦啦隊女神唱跳　「薄紗E彈」上下晃

永裕興18號10船員　失蹤4年「求救瓶中信被拾獲」

快訊／南部3縣市豪大雨特報！

更多熱門

相關新聞

他曝北市3區投票熱度！這區「完全沒有人」

他曝北市3區投票熱度！這區「完全沒有人」

大罷免首波投票今（26日）上午舉行，投票時間至下午4時，有網友上午觀察各地投票所人潮變化，直擊大安、松山與南港三區投票狀況，發現各區熱度差很大。其中松山區人潮爆滿，南港區卻「完.全.沒.有.人」。貼文引發熱烈討論，網友各自回報所在區域的情況，有人表示「文山區走不動、一堆老人」，也有人說「我家這都沒人…」

「你被我檢舉囉！」　詹江村檢舉苦苓拉票

「你被我檢舉囉！」　詹江村檢舉苦苓拉票

蔡英文久違現身投票　被問「對關稅有信心嗎？」反應曝光

蔡英文久違現身投票　被問「對關稅有信心嗎？」反應曝光

關鍵字：

選舉印泥投票網友廢票

讀者迴響

熱門新聞

趙少康「亮票」！投完罷免票太開心　最高恐挨罰20萬

網紅女警被男友偷拍性愛片　新北警花突發文：謝謝關心

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

罷免金句「小小多山的國家」出自共黨詩人

吳宗憲出手了！　宣布新動向簽下他

張碧晨稱是《花千骨》插曲唯一原唱　汪蘇瀧撕破臉收回授權

大支開嗆五月天　五迷：要飯仔當我們是塑膠喔

內湖737排骨酥店闆娘超狂！只穿圍裙工作

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

統一獅梅賽斯轉戰韓職

國3逆向2死車禍！駕駛狂飆55Km不停　迎面撞休旅車喪命

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

早餐店女員工偷吃已婚老闆！正宮求他回家

更多

最夯影音

更多

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面