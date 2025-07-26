印泥超濕「一蓋下全暈開」變廢票？　選務人員解釋：有效票

▲不少人遇到印泥很濕的狀況。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者施怡妏／綜合報導

大罷免今（26日）進行投票，就有網友指出，進到投票所後發現印泥超級濕，導致印章暈開，擔心手上的一票會變成廢票。對此，經常討論時事議題的粉專「黑暗流浪者」指出，選務人員解釋，如果是印泥太濕而沾到的選票，不是「故意」蓋兩個，一律都是有效票。

有網友在Threads發文，「剛去投票，印泥超級濕，一蓋下去全暈開，真的哭出來，大家千萬小心謹慎！」貼文曝光，不少網友都遇到類似的情況，「我這也有這個問題，一個坐輪椅的阿嬤說印泥太濕蓋下去暈開，現場一個引導的中年男子跟他說這樣可以投不會變廢票，一直要她趕快放進投票箱」、「我蓋好才發現上個人可能也是太濕了，我的選票沾到軟墊上的墨水有點髒髒的」。

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對此，民進黨台中市議員黃守達留言，「我服務處有接到好幾通電話，也是反應同樣的問題，我們與黨團總召王立任議員正在處理中，已經向相關單位反應。目前回報的幾個投票所，民政局長已表示會更換過濕的印泥，再請大家幫忙留意！」

另外，粉專「黑暗流浪者」也發文，自己也有遇到這樣的問題，也許是因為這批選務工具是新的，「不只印泥是新的，連筆都是新的，麥克筆甚至連包裝都還沒拆」。選務人員提醒，只要能夠看得出來，是印泥太濕沾到，「而不是故意蓋兩個」，一律都是有效票，「如果是手印蓋到，就會被判無效票。」

粉專強調，監票時要記得，如果有投開票所把印泥沾到的選票判定為無效票的話，一定要當場反應，「那是有效票。」

根據範例，正常狀況下就是「圈選於圈選欄內」，其他包括如圈選在「同意不同意罷免欄」、圈選在「同意不同意罷免欄相接格線」、「圈選在圈選欄格線邊緣」、在圈選欄圈選兩次以上、圈選於圈選欄共用空間但能辨別同意或不同意等，原則上只要能辨別圈選同意或不同意者，當屬有效票。

至於無效票的部分，同時圈選同意及不同意罷免、圈選位完全在同意不同意罷免欄位外、圈選於圈選欄共用空間但無法辨別同意或不同意、圈選後加以塗改另行圈選者、簽名者、圈選並簽名者、蓋章者、蓋章與圈選者、按壓指紋、撕破罷免票致不完整、污染罷免票、圈選不完整等，當屬無效票。