正妹喝醉醒來在床上　遭男網友抬腿侵犯！衝浴室崩潰：內褲都是血

▲一名女子與男網友見面吃飯後，至對方住處喝酒遭到侵犯。（示意圖／123RF）



記者曾羿翔／綜合報導

一名男子阿良（化名）因涉嫌對一名女網友小芳（化名）進行性侵，近日遭桃園地方法院判處有期徒刑4年。案件起於今年5月9日晚間，阿良與小芳於林口共進晚餐後，邀請對方至其位於桃園龜山區住處續攤飲酒，並於凌晨間對酒後意識模糊的小芳強行發生性行為。

法院認定，小芳在明確表達拒絕並試圖以手推擋後，阿良仍以手指及生殖器對其進行性侵。判決書指出，小芳喝醉後，有印象時已經在阿良床上，內褲被脫掉後遭到侵犯，她用手推開對方身體，但後來又被再度性侵，接著用手推開阿良，但腳被抬起來後再度被侵犯。小芳接著離開跑去洗手間發現內褲上都是血。



事後，小芳趁阿良熟睡時離開現場並通報朋友求助，隨即赴台北市敦南派出所報案，並於仁愛醫院驗傷，發現其處女膜有撕裂傷且出血，並於衣物及體內採樣中檢出與阿良DNA相符的樣本。

儘管阿良否認犯行，稱雙方為合意性交，法院經綜合小芳歷次供述、現場證據、驗傷報告與第三人證詞後，認定小芳陳述一致、情緒真摯，並排除其誣陷之可能性，判決阿良犯強制性交罪成立。法院指出，小芳雖對阿良有好感，但明確表達不願在未建立關係的情況下發生性行為，阿良卻藉酒後優勢予以侵犯，構成犯罪。

判決書中並提及，被害人在遭遇性侵後的行為反應不應以傳統刻板印象衡量，例如未立即呼救、事後冷靜離開等，都不應被視為合意性交的佐證。法院最終認定，阿良利用小芳飲酒後意識不清的狀態，違背其意願進行性行為，構成刑法第221條第1項的強制性交罪。

阿良除未坦承犯行，亦未取得小芳諒解或進行賠償，加上小芳及其訴訟代理人請求從重量刑，法院量處其4年徒刑，以示懲儆。



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