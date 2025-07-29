奇郁國際二度捐贈　埔里各級學校學生喜獲體育用品當開學禮

▲奇郁國際股份有限公司捐贈籃球等球具、設備，全鎮國小、國中、高中等校受惠。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

經營體育用品外銷多年的奇郁國際股份有限公司，繼捐贈埔里鎮各校體育用球及相關器材後，今年再捐贈籃球等球具、設備，全鎮國小至高中等學校都受惠，鎮長廖志城特別感謝業者用心，致贈在開學後就能派上用場的嶄新體育用品，堪稱各校學生新學年的「開學禮」。

捐贈儀式於本月2日舉辦，由奇郁國際公司聯合另一家業者ForceTech公司捐贈籃球、足球、排球，以及充氣、球架等周邊設備；另埔里銀髮長輩莊金安、游貴柱先前參加2025雙北世界壯年運動會表現傑出，分別勇奪男子網球休閒單打80＋組及65＋組金牌，鎮公所同場頒贈「埔里之光」獎座祝賀，也感謝他們為地方、國家爭光。

鎮公所表示，奇郁國際公司董事長曾國均過去曾捐贈一批棒球訓練器材給名間鄉三光國中，之後也與鎮長廖志城結緣，促成6年前第一次的球具捐贈；曾國均盛讚埔里人口僅7萬多人，但女壘、籃球和足球等多個單項體育活動在全國都有不錯的成績，令他非常驚豔，並允諾明年加碼捐贈該公司強項商品之一的足球器材、護具等，持續關注支持埔里的運動發展，也鼓勵學生們少用手機，從小培養運動習慣，帶來一生的健康、快樂。

廖志城表示，本次善舉為透過時任台灣車輛董事長暨現任飛寶股份有限公司董事長蔡煌瑯、前立委蔡培慧居間奔走協助促成；蔡煌瑯分享在台中就讀小二的孫子非常熱愛踢足球，但孫子的球隊都踢不贏「埔里山城足球俱樂部」的隊伍，最近還要到埔里繼續挑戰、一較高下，他也讚揚廖志城是最重視體育運動的埔里鎮長，在鎮公所資源有限下，仍編列經費獎勵優秀選手，並特別感謝曾國均的大力支持。