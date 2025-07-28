快訊／大豪雨狂炸嘉義「9600戶停電」　台電冒雨維修搶電

▲豪大雨強襲嘉義縣「9600多戶停電」，台電積極搶修，更在全台灣部屬超過4000人以因應災情。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

記者陳瑩欣、趙蔡州／嘉義報導

受低壓帶及西南風影響，中央氣象署28日針對雲林、嘉義、台南發布豪雨特報。台電表示，截至28日晚間7點，因豪大雨造成嘉義縣超過9600戶停電，經搶修已全數復電，為因應豪雨可能造成的災情，台電嚴陣以待，全國更動員近4000人待命並備妥車輛、機具，若發生停電事故，將積極搶修儘快。

台電進一步說明，因應豪大雨造成淹水、坍方情況，除了投入停電搶修，雲嘉南地區也出動加強巡視線路設備，若確認有無樹竹靠近線路、電桿倒斷、設備損壞等情形，經發現就會立即改善補強。

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台電表示，因應豪大雨災害，台電28日在全國部署人力3897人，工程車輛1689輛，抽水機511台及發電機604台，另針對災情較嚴重的雲嘉南地區，台電配置782人，工程車輛259輛，抽水機82台及發電機127台，以利隨時因應災害搶修所需，除剩餘零星停電事故搶修，也已動員巡視線路，並於易淹水地區變電所安裝妥防水閘門及測試高、低水位警報器等。

台電說明，民眾若發現電線掉落或電桿傾倒情形，切勿靠近，請即刻通報台電客服專線1911，或透過台電官網「天然災害停復電資訊專區」通報，台電將儘速處理。