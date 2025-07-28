不斷更新／又不同調！嘉義市明正常上班課　5縣市宣布了

▲白河分局警方涉水進入民宅，背出受困長者，畫面溫馨動人。（記者林東良翻攝）
記者楊庭蒝／綜合報導
受低壓帶及西南風影響，中央氣象署於今（28）日下午2時啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」，依據最新24小時預測雨量，嘉義縣、高雄市及台東山區已達水災停班課標準。據悉，高雄市長陳其邁已於晚間18時30分召開市府災害應變中心工作會議，預定於19時15分向外界說明相關應變對策。
《ETtoday新聞雲》整理各縣市明（29）日停班停課資訊如下，供讀者快速掌握：
全台各縣市7月29日停班停課資訊如下：
北部地區
台北市：尚未宣布
新北市：尚未宣布
基隆市：尚未宣布
桃園市：尚未宣布
新竹市：尚未宣布
新竹縣：尚未宣布
中部地區
苗栗縣：尚未宣布
台中市：尚未宣布
彰化縣：尚未宣布
南投縣：尚未宣布
雲林縣：尚未宣布
南部地區
嘉義縣：明（29）日停止上班課
嘉義市：明（29）日正常上班課
台南市：明（29）日停止上班課
高雄市：明（29）日停止上班課
屏東縣：明（29）日停止上班課
東部地區
宜蘭縣：尚未宣布
花蓮縣：尚未宣布
台東縣：尚未宣布
外島地區
澎湖縣：尚未宣布
連江縣：尚未宣布
金門縣：尚未宣布
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