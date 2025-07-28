不斷更新／又不同調！嘉義市明正常上班課　5縣市宣布了

▲白河分局警方涉水進入民宅，背出受困長者，畫面溫馨動人。（記者林東良翻攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

受低壓帶及西南風影響，中央氣象署於今（28）日下午2時啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」，依據最新24小時預測雨量，嘉義縣、高雄市及台東山區已達水災停班課標準。據悉，高雄市長陳其邁已於晚間18時30分召開市府災害應變中心工作會議，預定於19時15分向外界說明相關應變對策。

《ETtoday新聞雲》整理各縣市明（29）日停班停課資訊如下，供讀者快速掌握：

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全台各縣市7月29日停班停課資訊如下：

北部地區

台北市：尚未宣布

新北市：尚未宣布

基隆市：尚未宣布

桃園市：尚未宣布

新竹市：尚未宣布

新竹縣：尚未宣布

中部地區

苗栗縣：尚未宣布

台中市：尚未宣布

彰化縣：尚未宣布

南投縣：尚未宣布

雲林縣：尚未宣布

南部地區

嘉義縣：明（29）日停止上班課

嘉義市：明（29）日正常上班課

台南市：明（29）日停止上班課

高雄市：明（29）日停止上班課

屏東縣：明（29）日停止上班課

東部地區

宜蘭縣：尚未宣布

花蓮縣：尚未宣布

台東縣：尚未宣布

外島地區

澎湖縣：尚未宣布

連江縣：尚未宣布

金門縣：尚未宣布