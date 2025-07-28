LIVE／致災性雨彈狂炸中南部！4縣市停班課　氣象署20:30最新說明

記者趙蔡州／綜合報導

受低壓帶影響，加上西南風增強帶來較多水氣，台灣中南部28日至30日有短延時強降雨、雷雨，或局部豪雨等級以上降雨機率，雨量驚人，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東市已宣布明天（29日）停班停課。中央氣象署28日晚間8點30分說明最新天氣預報，《ETtoday新聞雲》將全程直播記者會。

中央氣象署28日下午表示，「竹節草」27日再度增強為颱風，隨著從台灣北部海面通過，西南風增強，今天（28日）至周三（30日）中南部地區都要慎防豪大雨，嘉義、雲林、台南有短延時大豪雨等劇烈天氣，且28日晚間開始雨勢將更長、更猛烈，北部地區也會出現間歇性雨勢，預計要31日才會逐漸趨緩。

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▲台灣中南部地區28日降下的雨量相當驚人。（圖／中央氣象署）

氣象署28日晚間6點10分亦持續針對20縣市發布豪大雨特報，雲林縣及嘉義縣已有大豪雨發生，今日（28日）晚至明日（29日）台南市、高雄市及屏東縣有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣及桃園市、台東縣山區有局部大雨或豪雨，彰化以北、南投、宜蘭、臺東地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪爆發，低窪地區請慎防淹水。

大豪雨地區：

台南市、高雄市、屏東縣。

豪雨地區：

桃園市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣。

大雨地區：

基隆市、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、澎湖縣。