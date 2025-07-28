　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／致災性雨彈狂炸中南部！4縣市停班課　氣象署20:30最新說明

記者趙蔡州／綜合報導

受低壓帶影響，加上西南風增強帶來較多水氣，台灣中南部28日至30日有短延時強降雨、雷雨，或局部豪雨等級以上降雨機率，雨量驚人，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東市已宣布明天（29日）停班停課。中央氣象署28日晚間8點30分說明最新天氣預報，《ETtoday新聞雲》將全程直播記者會。

中央氣象署28日下午表示，「竹節草」27日再度增強為颱風，隨著從台灣北部海面通過，西南風增強，今天（28日）至周三（30日）中南部地區都要慎防豪大雨，嘉義、雲林、台南有短延時大豪雨等劇烈天氣，且28日晚間開始雨勢將更長、更猛烈，北部地區也會出現間歇性雨勢，預計要31日才會逐漸趨緩。

▲▼28日晚間7點30分天氣概況。（圖／中央氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼28日晚間7點30分天氣概況。（圖／中央氣象署）

▲台灣中南部地區28日降下的雨量相當驚人。（圖／中央氣象署）

氣象署28日晚間6點10分亦持續針對20縣市發布豪大雨特報，雲林縣及嘉義縣已有大豪雨發生，今日（28日）晚至明日（29日）台南市、高雄市及屏東縣有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣及桃園市、台東縣山區有局部大雨或豪雨，彰化以北、南投、宜蘭、臺東地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪爆發，低窪地區請慎防淹水。

大豪雨地區：
台南市、高雄市、屏東縣。

豪雨地區：
桃園市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣。

大雨地區：
基隆市、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、澎湖縣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
449 2 3354 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日21歲甜美教師投身AV界！　加盟SOD害羞認「對性很感興趣
中南部「入夜雨勢更猛」一路炸到這天
特斯拉下單三星！陸行之拋5大分析　預言「未來會轉單台積電」
快訊／川普對普丁失望　宣布俄羅斯「最後和平通牒」剩12天
南部唯一上班課縣市！黃敏惠臉書被灌爆
致災豪雨彈開炸！陳其邁示警了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中南部「入夜雨勢更猛」一路炸到周三　台南嘉義雨量破400毫米

南部唯一上班課縣市！黃敏惠臉書被灌爆：泳感市長泳趕上班

豪雨炸南部！鄭明典驚出現「自然界少有2情況」　3縣市要注意

LIVE／致災性雨彈狂炸中南部！4縣市停班課　氣象署20:30最新說明

快訊／大豪雨狂炸嘉義「9600戶停電」　台電冒雨維修搶電

不斷更新／又不同調！嘉義市明正常上班課　5縣市宣布了

快訊／豪雨來襲！台南市宣布29日全市停班停課

赴日血拚注意！除濕機、空氣清淨機...3類家電搭機常「卡關」

男友「每天只換1次內褲」驚呆外國妹　全場吵翻：不是很正常嗎

「3地雷食物」不甜卻害血糖亂飆！　營養師示警：恐患糖尿病

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【啊~~】水牛寶寶奇葩叫聲讓人忍不住跟著學XD

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【冰塊的絕命終結站？】冰塊版溜滑梯！　網友想搭看到結局秒放棄

台中大樓水塔驚見男屍！吊掛遺體畫面曝　住戶急討論水質

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

中南部「入夜雨勢更猛」一路炸到周三　台南嘉義雨量破400毫米

南部唯一上班課縣市！黃敏惠臉書被灌爆：泳感市長泳趕上班

豪雨炸南部！鄭明典驚出現「自然界少有2情況」　3縣市要注意

LIVE／致災性雨彈狂炸中南部！4縣市停班課　氣象署20:30最新說明

快訊／大豪雨狂炸嘉義「9600戶停電」　台電冒雨維修搶電

不斷更新／又不同調！嘉義市明正常上班課　5縣市宣布了

快訊／豪雨來襲！台南市宣布29日全市停班停課

赴日血拚注意！除濕機、空氣清淨機...3類家電搭機常「卡關」

男友「每天只換1次內褲」驚呆外國妹　全場吵翻：不是很正常嗎

「3地雷食物」不甜卻害血糖亂飆！　營養師示警：恐患糖尿病

朱孝天認了刪明道2次！　「2年沒聯絡就刪好友」曝原因：生活只有老婆

Lily許韶恩「拍八虛」每天美醒來　氣質臉、瘦體型全靠自律保養拍打30下

中南部「入夜雨勢更猛」一路炸到周三　台南嘉義雨量破400毫米

與汪蘇瀧撕破臉！張碧晨3首歌突網易雲刪「原唱」標識　平台回應了

黃子韜掩面痛哭！錄影一半認「根本笑不出來」　淘汰學員罕鏡頭前潰堤

快訊／川普對普丁失望　宣布俄羅斯「最後和平通牒」剩12天

特斯拉下單三星！陸行之拋5大分析　預言「未來會轉單台積電」

台灣足球全新篇章　企甲與木蘭聯賽首採「跨年度賽制」

南部唯一上班課縣市！黃敏惠臉書被灌爆：泳感市長泳趕上班

德米瑙爾華盛頓逆轉封王　救3冠軍點勇奪生涯第10冠

【全場最狂造型】穿太正常的要付錢？他扮防疫員突擊

生活熱門新聞

快訊／6地區雨量明午前達停班課標準　24小時估降400毫米

不斷更新／嘉義市宣布：明宣布正常上班課　

快訊／氣象署宣布14:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

竹節草復活夾擊台灣　紫爆豪雨才要開始

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

快訊／大雷雨狂炸　嘉義縣今緊急宣布停班課

大罷免「為何流失中間選民？」　名醫曬恐怖截圖

竹節草上演「大復活」成颱　2021年盧碧也曾重生釀災

快訊／8級強風來了　10縣市豪大雨特報

黃偉哲點名YTR指責清潔隊！她反擊

柯建銘謝罷團！Cheap恍然曝「大罷免失敗」真正原因

不斷更新／停課停班一覽

大雷雨突襲！紫一大坨豪雨警報升級

更多熱門

相關新聞

嘉義9600戶停電　台電冒雨維修搶電

嘉義9600戶停電　台電冒雨維修搶電

受低壓帶及西南風影響，中央氣象署28日針對雲林、嘉義、台南發布豪雨特報。台電表示，截至28日晚間7點，因豪大雨造成嘉義縣超過9600停電，經搶修已全數復電，為因應豪雨可能造成的災情，台電嚴陣以待，全國更動員近4000人待命並備妥車輛、機具，若發生停電事故，將積極搶修儘快。

不斷更新／嘉義市宣布：明宣布正常上班課　

不斷更新／嘉義市宣布：明宣布正常上班課　

即／高雄宣布明天7/29停班停課

即／高雄宣布明天7/29停班停課

快訊／17縣市續發豪大雨特報　最新警戒範圍曝

快訊／17縣市續發豪大雨特報　最新警戒範圍曝

太保、鹿草、朴子市淹水災情頻傳　台電工程人員也受困

太保、鹿草、朴子市淹水災情頻傳　台電工程人員也受困

關鍵字：

豪雨大雨水災氣象署

讀者迴響

熱門新聞

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

快訊／魏如萱認愛小21歲男網紅！ 遭爆介入談姐弟戀…護愛：都是單身交往

快訊／6地區雨量明午前達停班課標準　24小時估降400毫米

不斷更新／嘉義市宣布：明宣布正常上班課　

具俊曄烈陽下守候大S

快訊／氣象署宣布14:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

快訊／魏如萱認愛小21歲男網紅Ian！「若盈不認分手」發聲：處於感情冷靜期

「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

租婚紗發現「AV女優穿過了」　新娘沮喪：早知道就不簽約

「新竹福源花生醬」黃麴毒素超標

泫雅突PO裸照！「上身全脫光」大尺度照瘋傳

最成功粉絲！《黑白大廚》崔鉉碩女兒愛上「本命偶像」9月結婚

竹節草復活夾擊台灣　紫爆豪雨才要開始

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開

更多

最夯影音

更多

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面