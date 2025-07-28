陳亭妃帶皮卡隊進菁寮　救阿嬤洗腎、爭取2.55億治水經費

▲陳亭妃冒雨勘災，與市府、水利單位及議員、里長聯手投入救災。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南溪北地區28日遭遇傾盆豪雨，後壁區菁寮、菁豐里成為重災區，雨勢一度淹至膝蓋深，民進黨立委陳亭妃火速率隊勘災，並帶著皮卡救援車隊穿梭水中，協助災民疏散、送餐，還接送需洗腎長者就醫，展現災中行動力。

受到低壓帶與西南氣流交會影響，後壁區24小時累積雨量突破351毫米，遠超大豪雨標準。菁寮、菁豐地區淹水嚴重，不少民宅與道路成水鄉澤國。

陳亭妃聯合市府水利局長邱忠川、市議員趙昆原、地方里長楊玉年與張文哲共同會勘。現場不少居民焦急守著水勢，甚至有80多歲長者表示，「連88水災都沒這麼淹，這次真的很怕。」

陳亭妃要求市府加強抽水與排水調度，並與在地里長緊密合作，她的團隊也準備便當熱食，提供給受困或救援中的民眾應急。

陳亭妃也向內政部國土署提出爭取擋水閘門經費，獲得專案協助承諾；在治水方面則推動台南市政府原先提出的2.55億元排水與抽水設施計畫，力拚中央全額支持。

午後勘災過程中，陳亭妃的團隊還以皮卡車接送一名需洗腎的阿嬤前往醫院，協助災民安心就醫。而在菁寮里亦傳出瓦斯桶因積水翻覆漏氣，陳亭妃接獲通報後立即聯繫消防隊，所幸並未引發火災事故。

陳亭妃指出，今年台南歷經颱風與極端氣候雙重夾擊，災害已成常態，「地方政府不能只是善後，更要搶在災情擴大前預作部署。」