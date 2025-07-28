台南也淹了！積水灌進民宅「居民緊急撤離」　馬路變小河畫面曝

記者林東良／台南報導

中央氣象署28日上午8時47分針對嘉義縣及台南市多處地區發布大雷雨即時訊息，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、溪河暴漲與低能見度危險，台南市後壁等區凌晨降下大雨，造成後壁區菁寮地區嚴重淹水，有獨居老人受困，消防局派員前往將83歲老婦人等人救援脫困前往區公所安置。此外，消防人員也協助撤離新嘉里白沙屯淹水受困民眾至後壁區公所。

▲台南市新營、柳營連續降下豪雨，多處村裡發布淹水警戒，消防人員協助後壁菁寮淹水地區83歲老婦人撤離安置，目前安置於後壁區公所。（圖／民眾提供，下同）

水利署同步針對台南市新營區、柳營區發布淹水警戒，新營區達淹水二級警戒，柳營區更因6小時累積雨量高達184.5毫米，進入一級警戒。水利署指出，若降雨持續，新營區內中營里、新東里、興業里、大宏里等17個里恐於3小時內開始積淹水，柳營區則包括人和、八翁、旭山等8個里可能已經出現積水。民眾應密切留意淹水通報與防災應變，尤其低窪地區與道路行經路段需格外警戒。

針對後壁區菁寮地區淹水到小腿高，傳出有獨居民眾受困，台南市消防局第一大隊派員前往後壁區菁寮地區協助疏散，目前該地區已出現積水情形，區公所於上午8時48分啟動三級應變中心，消防局協助將1名83歲老婦人撤離至後壁區公所安置，後續仍持續評估災情及需後疏散撤離措施，確保民眾安全。