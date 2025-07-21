電線桿慘倒警示極端氣候　陳亭妃嗆聲：誰擋預算我跟他拚命

▲立委陳亭妃21日在經濟委員會質詢風災電力災損復原，怒嗆「誰擋電纜地下化預算我跟他拚命」。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

颱風丹娜絲造成台南多處電線桿倒塌，引發停電、通訊中斷等問題，立法院經濟委員會21日針對「丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形」召開專案報告，台南市立委陳亭妃痛批電纜地下化政策遲滯，直言「誰擋台電預算，我就跟他拚命」，呼籲中央正視電網脆弱問題，立即行動強化韌性電力建設。

陳亭妃在會中指出，自己早於2016年便爭取到台南地區電纜地下化專案，但受限經費有限，進度緩慢、成果有限，如今風災造成電桿成排倒塌、基礎設施嚴重受損，顯示地下化工程已是刻不容緩的國安議題。

陳亭妃強調，「電纜地下化不能再紙上談兵，這次丹娜絲就是最強警訊。」要求經濟部2個月內完成台電檢討報告，從專案預算中撥補經費，擴大地下化區域，優先保障高風險地區與人口密集區域的電力安全。

對此，經濟部長郭智輝允諾將就台電內部報告展開研議，並向立法院提出追加預算提案，加快台南地區的電網韌性升級腳步。

陳亭妃最後語氣激動表示，面對極端氣候，不能再等待，「誰擋台電拿到這筆預算，我一定跟他拚命！」此話一出，引發現場關注，也展現她為地方爭取災後復建與前瞻基礎建設的堅定決心。