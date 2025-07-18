風災悲歌修屋頂墜落亡！　陳亭妃、蔡秋蘭赴佳里慰問罹難家屬

▲立委陳亭妃與市議員蔡秋蘭前往佳里及七股，慰問風災不幸罹難者家屬。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南風災災情延燒，17日晚間佳里區一名60歲林姓男子不幸從屋頂墜落身亡，引發社會關注，18日立委陳亭妃與市議員蔡秋蘭前往罹難者家中慰問，並感謝佳里下營里長林秉達第一時間伸出援手，展現溫情。

據了解，該名60歲林姓男子於16日下午在住家進行屋頂鐵皮修繕作業時，因從高處墜落，初時仍意識清楚，但隨後突然昏迷，送醫搶救後仍不幸身亡。台南市警局佳里分局延平派出所獲報後趕往處理，後續依規定完成家屬筆錄，並報請台南地檢署相驗釐清死因。

除了佳里不幸事故，陳亭妃也在溪南裡裡長黃鬱智陪同下，再度前往七股關懷88歲火警罹難阿嬤家屬，並由市議員蔡秋蘭一同轉交民眾愛心善款，希望在災後艱難時刻，為家屬帶來一絲安慰與實質協助。

陳亭妃表示：「即便復電復水完成，但災後重建的每一個環節仍需要投入許多資源與人力，政府絕對不能鬆懈。」她也呼籲社會各界持續關注災民處境：「一個人的力量也許有限，但如果大家都能出一份力，就能讓這些受災家庭順利度過難關。」

本次善心聯絡窗口如下：佳里下營里長林秉達 0932-779-525；七股溪南里長黃鬱智 0910-747-467